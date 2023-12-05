05 декабря 2023

Начался суд над мошенниками, обманувших мать пермяка, погибшего в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Мошенники украли 12,5 млн рублей у пермячки Фото:

В Приволжском суде города Казани начался судебный процесс над телефонными мошенниками, которые похитили 12,5 млн у жительницы Гремячинска (Пермский край) Валентины Нечаевой. Это были выплаты за гибель сына в зоне СВО на Украине, а также собственные сбережения.

«В Приволжском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих участников группы мошенников, выманивших более 12,5 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери Кристины. Речь идет о задержанных в июле прошлого года Рамиле Идрисове и Нозиме Хоралиеве», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.

Уточняется, что суд принял дело к рассмотрению в особом порядке. Слушание назначено на 11 декабря и будет проходить в открытом формате.

Ранее URA.RU рассказало, что телефонные мошенники украли все выплаты у семьи пермяка, погибшего в зоне СВО. Мужчины представлялись сотрудниками банка и выманивали со счетов жертв деньги. Мошенников задержали в Казани на съемной квартире и отправили в Пермь в СИЗО.

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В Приволжском суде города Казани начался судебный процесс над телефонными мошенниками, которые похитили 12,5 млн у жительницы Гремячинска (Пермский край) Валентины Нечаевой. Это были выплаты за гибель сына в зоне СВО на Украине, а также собственные сбережения. «В Приволжском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих участников группы мошенников, выманивших более 12,5 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери Кристины. Речь идет о задержанных в июле прошлого года Рамиле Идрисове и Нозиме Хоралиеве», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что суд принял дело к рассмотрению в особом порядке. Слушание назначено на 11 декабря и будет проходить в открытом формате. Ранее URA.RU рассказало, что телефонные мошенники украли все выплаты у семьи пермяка, погибшего в зоне СВО. Мужчины представлялись сотрудниками банка и выманивали со счетов жертв деньги. Мошенников задержали в Казани на съемной квартире и отправили в Пермь в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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