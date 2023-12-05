Начался суд над мошенниками, обманувших мать пермяка, погибшего в зоне СВО

Мошенники украли 12,5 млн рублей у пермячки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Приволжском суде города Казани начался судебный процесс над телефонными мошенниками, которые похитили 12,5 млн у жительницы Гремячинска (Пермский край) Валентины Нечаевой. Это были выплаты за гибель сына в зоне СВО на Украине, а также собственные сбережения.

«В Приволжском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих участников группы мошенников, выманивших более 12,5 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери Кристины. Речь идет о задержанных в июле прошлого года Рамиле Идрисове и Нозиме Хоралиеве», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.

Уточняется, что суд принял дело к рассмотрению в особом порядке. Слушание назначено на 11 декабря и будет проходить в открытом формате.

Ранее URA.RU рассказало, что телефонные мошенники украли все выплаты у семьи пермяка, погибшего в зоне СВО. Мужчины представлялись сотрудниками банка и выманивали со счетов жертв деньги. Мошенников задержали в Казани на съемной квартире и отправили в Пермь в СИЗО.