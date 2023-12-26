Челябинского экспортера накажут за попытку вывоза персональных данных

Челябинская таможня возбудила дело в отношении экспортера печатной продукции, содержащей персональные данные. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Водители транспортных средств пытались вывезти мешки, наполненные макулатурой. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные», — уточнили в пресс-службе.
Экспертиза показала, что груз является бумажными оригиналами и копиями различных документов, не подвергнутой механическому измельчению (шредированию). В отношении экспотера возбуждено дело по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ. Санкция статьи для юрлица предсусматривает ответственность в виде штрафа от 50 до 300 тысяч рублей.
В таможне подчеркивают, что документы, содержащие персональные данные либо имеющие пометку «Для служебного пользования», должны уничтожаться путем механического измельчения (шредирования) или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов. Экспортерам следует внимательно относиться к перемещаемому грузу, чтобы не нарушить требований законодательства.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.