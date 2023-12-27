Общество На Екатеринбургских заправках пропал 95-й бензин. Фото 28 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 + О предновогодних проблемах с топливом рассказал читатель Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге как минимум на двух заправках сети «Газпром» пропал 95-й бензин. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На АЗС на улице Степана Разина и Шейнкмана нет 95-го бензина. Есть только 95-й „Джидрайв“», — поделился собеседник. 20 декабря агентство сообщало об удорожании топлива в уральской столице. И приводило расценки на городских заправках. Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге как минимум на двух заправках сети «Газпром» пропал 95-й бензин. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На АЗС на улице Степана Разина и Шейнкмана нет 95-го бензина. Есть только 95-й „Джидрайв“», — поделился собеседник. 20 декабря агентство сообщало об удорожании топлива в уральской столице. И приводило расценки на городских заправках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям