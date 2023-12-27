27 декабря 2023

На Екатеринбургских заправках пропал 95-й бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозаправочная станция. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, автозаправка
О предновогодних проблемах с топливом рассказал читатель Фото:

В Екатеринбурге как минимум на двух заправках сети «Газпром» пропал 95-й бензин. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На АЗС на улице Степана Разина и Шейнкмана нет 95-го бензина. Есть только 95-й „Джидрайв“», — поделился собеседник. 20 декабря агентство сообщало об удорожании топлива в уральской столице. И приводило расценки на городских заправках.

Фото:

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В Екатеринбурге как минимум на двух заправках сети «Газпром» пропал 95-й бензин. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На АЗС на улице Степана Разина и Шейнкмана нет 95-го бензина. Есть только 95-й „Джидрайв“», — поделился собеседник. 20 декабря агентство сообщало об удорожании топлива в уральской столице. И приводило расценки на городских заправках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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