О предновогодних проблемах с топливом рассказал читатель
В Екатеринбурге как минимум на двух заправках сети «Газпром» пропал 95-й бензин. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На АЗС на улице Степана Разина и Шейнкмана нет 95-го бензина. Есть только 95-й „Джидрайв“», — поделился собеседник. 20 декабря агентство сообщало об удорожании топлива в уральской столице. И приводило расценки на городских заправках.
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