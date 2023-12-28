Подозреваемых в покушении на Соловьева объявили экстремистами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новое знание", первый день. Москва, соловьев владимир
Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева Фото:

Росфинмониторинг внес в свой реестр экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно поиску на сайте Росфинмониторинга, в список экстремистов вошли Владимир Беляков, Максим Дружинин, Андрей Волков, Владимир Степанов, Тимофей Мокий и Андрей Пронский. Мужчины были задержаны в прошлом году. Среди них был Василий Стрижанов, но суд освободил его, отправив на принудительное лечение в психбольницу.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли нападение на известных российских журналистов. Позднее в следственном комитете страны рассказали, что украинские националисты, задержанные сотрудниками ФСБ, пытались взорвать машину журналиста Владимира Соловьева.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в июле 2023 года сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке покушения, его фигурантами стали восемь человек, передает Life.ru. Отмечалось, что участники совершили еще четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления спонсировала Украина.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг внес в свой реестр экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно поиску на сайте Росфинмониторинга, в список экстремистов вошли Владимир Беляков, Максим Дружинин, Андрей Волков, Владимир Степанов, Тимофей Мокий и Андрей Пронский. Мужчины были задержаны в прошлом году. Среди них был Василий Стрижанов, но суд освободил его, отправив на принудительное лечение в психбольницу. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли нападение на известных российских журналистов. Позднее в следственном комитете страны рассказали, что украинские националисты, задержанные сотрудниками ФСБ, пытались взорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Председатель СК России Александр Бастрыкин в июле 2023 года сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке покушения, его фигурантами стали восемь человек, передает Life.ru. Отмечалось, что участники совершили еще четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления спонсировала Украина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...