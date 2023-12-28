Подозреваемых в покушении на Соловьева объявили экстремистами

28 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Росфинмониторинг внес в свой реестр экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно поиску на сайте Росфинмониторинга, в список экстремистов вошли Владимир Беляков, Максим Дружинин, Андрей Волков, Владимир Степанов, Тимофей Мокий и Андрей Пронский. Мужчины были задержаны в прошлом году. Среди них был Василий Стрижанов, но суд освободил его, отправив на принудительное лечение в психбольницу. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли нападение на известных российских журналистов. Позднее в следственном комитете страны рассказали, что украинские националисты, задержанные сотрудниками ФСБ, пытались взорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Председатель СК России Александр Бастрыкин в июле 2023 года сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке покушения, его фигурантами стали восемь человек, передает Life.ru . Отмечалось, что участники совершили еще четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления спонсировала Украина.

Росфинмониторинг внес в свой реестр экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно поиску на сайте Росфинмониторинга, в список экстремистов вошли Владимир Беляков, Максим Дружинин, Андрей Волков, Владимир Степанов, Тимофей Мокий и Андрей Пронский. Мужчины были задержаны в прошлом году. Среди них был Василий Стрижанов, но суд освободил его, отправив на принудительное лечение в психбольницу. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли нападение на известных российских журналистов. Позднее в следственном комитете страны рассказали, что украинские националисты, задержанные сотрудниками ФСБ, пытались взорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Председатель СК России Александр Бастрыкин в июле 2023 года сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке покушения, его фигурантами стали восемь человек, передает Life.ru. Отмечалось, что участники совершили еще четыре теракта в нескольких регионах России: поджигали военкоматы, автомобиль и дом, а все преступления спонсировала Украина.