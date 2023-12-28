Исторические здания Нижнего Тагила украсят архитектурной подсветкой

В план на 2024 год включено 11 зданий, которые украсят подсветкой
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новом году продолжат украшать исторические здания архитектурной подсветкой. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
«Планируем продолжать украшать городские объекты архитектурной подсветкой. Предварительно в план на 2024 год включено 11 зданий, расположенных на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что на этих улицах находятся исторические объекты. По его мнению, в темное время суток LED-светильники выгодно подчеркнут красивую архитектуру зданий.
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