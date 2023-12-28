Исторические здания Нижнего Тагила украсят архитектурной подсветкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, театральная площадь
В план на 2024 год включено 11 зданий, которые украсят подсветкой Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новом году продолжат украшать исторические здания архитектурной подсветкой. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

«Планируем продолжать украшать городские объекты архитектурной подсветкой. Предварительно в план на 2024 год включено 11 зданий, расположенных на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на этих улицах находятся исторические объекты. По его мнению, в темное время суток LED-светильники выгодно подчеркнут красивую архитектуру зданий.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в новом году продолжат украшать исторические здания архитектурной подсветкой. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «Планируем продолжать украшать городские объекты архитектурной подсветкой. Предварительно в план на 2024 год включено 11 зданий, расположенных на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что на этих улицах находятся исторические объекты. По его мнению, в темное время суток LED-светильники выгодно подчеркнут красивую архитектуру зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...