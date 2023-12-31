Сестра замерзшего насмерть подростка в Свердловской области рассказала о его поисках

Погибшего от переохлаждения 14-летнего подростка в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области смогли найти только с помощью техники и поисковых собак. Об этом рассказала сестра мальчика Анастасия.
«Хотя до этого уже проверяли и мост, и поле раз пять: родные, группы знакомых, его друзей и полиция. Но была метель, тело накрыло снегом и замело все следы. Мы нашли его только при помощи техники и собак», — рассказала девушка порталу E1.RU.
Сестра погибшего уточнила изданию, что подросток убежал со школьного бала, чтобы помириться с бывшей девушкой, но примерения не случилось. Парень направился к Мадьяровскому мосту — месту, где не проезжают машины. В этот момент до него пытались дозвониться родные, но звонки остались без ответа.
Тело подростка было найдено вечером 30 декабря, пропал он 29 декабря. Волонтеры нашли замерзшего насмерть подростка в снегу. В поисках участвовали волонтеры и порядка 30 сотрудников МВД.
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