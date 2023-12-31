31 декабря 2023

Сестра замерзшего насмерть подростка в Свердловской области рассказала о его поисках

Подростка, умершего от переохлаждения в Свердловской области, искали с собаками
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, служебная собака, овчарка, репетиция парада, поиск
Погибшего мальчика искали с помощью поисковых собак и спецтехники Фото:

Погибшего от переохлаждения 14-летнего подростка в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области смогли найти только с помощью техники и поисковых собак. Об этом рассказала сестра мальчика Анастасия.

«Хотя до этого уже проверяли и мост, и поле раз пять: родные, группы знакомых, его друзей и полиция. Но была метель, тело накрыло снегом и замело все следы. Мы нашли его только при помощи техники и собак», — рассказала девушка порталу E1.RU.

Сестра погибшего уточнила изданию, что подросток убежал со школьного бала, чтобы помириться с бывшей девушкой, но примерения не случилось. Парень направился к Мадьяровскому мосту — месту, где не проезжают машины. В этот момент до него пытались дозвониться родные, но звонки остались без ответа.

Тело подростка было найдено вечером 30 декабря, пропал он 29 декабря. Волонтеры нашли замерзшего насмерть подростка в снегу. В поисках участвовали волонтеры и порядка 30 сотрудников МВД.

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Погибшего от переохлаждения 14-летнего подростка в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области смогли найти только с помощью техники и поисковых собак. Об этом рассказала сестра мальчика Анастасия. «Хотя до этого уже проверяли и мост, и поле раз пять: родные, группы знакомых, его друзей и полиция. Но была метель, тело накрыло снегом и замело все следы. Мы нашли его только при помощи техники и собак», — рассказала девушка порталу E1.RU. Сестра погибшего уточнила изданию, что подросток убежал со школьного бала, чтобы помириться с бывшей девушкой, но примерения не случилось. Парень направился к Мадьяровскому мосту — месту, где не проезжают машины. В этот момент до него пытались дозвониться родные, но звонки остались без ответа. Тело подростка было найдено вечером 30 декабря, пропал он 29 декабря. Волонтеры нашли замерзшего насмерть подростка в снегу. В поисках участвовали волонтеры и порядка 30 сотрудников МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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