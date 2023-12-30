Стала известна причина смерти пропавшего 14-летнего подростка в Свердловской области

Пропавший 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летний подросток умер из-за переохлаждения. Об этом рассказал информированный источник.
«Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», — передает «КП-Екатеринбург» слова источника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. На момент публикации ответ получить не удалось.
Тело подростка было найдено поздним вечером 30 декабря, а пропал он 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха после встречи со своей бывшей девушкой. Мать несовершеннолетнего пыталась связаться с ним, но телефон был недоступен. К поискам были привлечены поисковые отряды и порядка 30 представителей МВД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.