30 декабря 2023

Стала известна причина смерти пропавшего 14-летнего подростка в Свердловской области

КП: пропавший 14-летний мальчик в Свердловской области умер из-за переохлаждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, происшествие, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
Тело подростка нашли волонтеры с собаками, добавил источник Фото:

Пропавший 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летний подросток умер из-за переохлаждения. Об этом рассказал информированный источник.

«Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», — передает «КП-Екатеринбург» слова источника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. На момент публикации ответ получить не удалось.

Тело подростка было найдено поздним вечером 30 декабря, а пропал он 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха после встречи со своей бывшей девушкой. Мать несовершеннолетнего пыталась связаться с ним, но телефон был недоступен. К поискам были привлечены поисковые отряды и порядка 30 представителей МВД.

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Пропавший 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летний подросток умер из-за переохлаждения. Об этом рассказал информированный источник. «Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», — передает «КП-Екатеринбург» слова источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело подростка было найдено поздним вечером 30 декабря, а пропал он 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха после встречи со своей бывшей девушкой. Мать несовершеннолетнего пыталась связаться с ним, но телефон был недоступен. К поискам были привлечены поисковые отряды и порядка 30 представителей МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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