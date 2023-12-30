Стала известна причина смерти пропавшего 14-летнего подростка в Свердловской области

КП: пропавший 14-летний мальчик в Свердловской области умер из-за переохлаждения

31 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Тело подростка нашли волонтеры с собаками, добавил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пропавший 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летний подросток умер из-за переохлаждения. Об этом рассказал информированный источник. «Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», — передает «КП-Екатеринбург» слова источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело подростка было найдено поздним вечером 30 декабря, а пропал он 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха после встречи со своей бывшей девушкой. Мать несовершеннолетнего пыталась связаться с ним, но телефон был недоступен. К поискам были привлечены поисковые отряды и порядка 30 представителей МВД.

Пропавший 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летний подросток умер из-за переохлаждения. Об этом рассказал информированный источник. «Пропавший замерз насмерть. Его тело нашли волонтеры с собаками», — передает «КП-Екатеринбург» слова источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СК. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело подростка было найдено поздним вечером 30 декабря, а пропал он 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха после встречи со своей бывшей девушкой. Мать несовершеннолетнего пыталась связаться с ним, но телефон был недоступен. К поискам были привлечены поисковые отряды и порядка 30 представителей МВД.