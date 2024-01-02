NHK: погибли пять членов экипажа самолета в Токио

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, безопасность, салон самолета, ремень безопасности, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, борт самолета, авиаперевозки
Пять членов экипажа погибли в результате столкновения двух самолетов в Японии, сообщает NHK Фото:

В результате столкновения транспортного самолета с лайнером авиакомпании JAL, погибли пять членов экипажа транспортного самолета. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Пять членов экипажа транспортного самолета погибли», — говорится в материале телеканала. Транспортный самолет столкнулся на посадочной полосе с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines.

Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Один из самолетов прибывал из Саппоро с около 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом происшествии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате столкновения транспортного самолета с лайнером авиакомпании JAL, погибли пять членов экипажа транспортного самолета. Об этом сообщает телеканал NHK. «Пять членов экипажа транспортного самолета погибли», — говорится в материале телеканала. Транспортный самолет столкнулся на посадочной полосе с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines. Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Один из самолетов прибывал из Саппоро с около 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...