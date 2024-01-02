NHK: погибли пять членов экипажа самолета в Токио

В результате столкновения транспортного самолета с лайнером авиакомпании JAL, погибли пять членов экипажа транспортного самолета. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Пять членов экипажа транспортного самолета погибли», — говорится в материале телеканала. Транспортный самолет столкнулся на посадочной полосе с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines.
Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Один из самолетов прибывал из Саппоро с около 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом происшествии.
В результате столкновения транспортного самолета с лайнером авиакомпании JAL, погибли пять членов экипажа транспортного самолета. Об этом сообщает телеканал NHK. «Пять членов экипажа транспортного самолета погибли», — говорится в материале телеканала. Транспортный самолет столкнулся на посадочной полосе с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines. Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Один из самолетов прибывал из Саппоро с около 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом происшествии.