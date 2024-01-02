В Токио столкнулись лайнер и самолет береговой охраны: что известно к этому часу

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Токио
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
На борту пассажирского лайнера находилось почти 400 человек (архивное фото) Фото:

Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Самолет прибыл из Саппоро с почти 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале собрало все, что известно о происшествии на данный момент.

  • Самолет береговой охраны Японии в результате столкновения также загорелся. Он должен был доставить предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясений в префектуре Исикава.
  • На борту пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро в Токио, находились 379 человек, включая восемь младенцев. Все пассажиры были успешно эвакуированы.
  • По основной версии произошедшего, столкновение произошло при посадке, когда другой самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе. После происшествия все четыре взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда закрыты после инцидента.
  • Сообщается, что только один из шести членов экипажа транспортного самолета береговой охраны Японии смог выжить и эвакуироваться. Судьба остальных членов экипажа остается неизвестной. Авиакомпания JAL пока не предоставила информацию о наличии россиян среди пассажиров, участвовавших в инциденте.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Самолет прибыл из Саппоро с почти 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале собрало все, что известно о происшествии на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...