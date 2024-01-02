В Токио столкнулись лайнер и самолет береговой охраны: что известно к этому часу

На борту пассажирского лайнера находилось почти 400 человек (архивное фото)
Пассажирский лайнер загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио после столкновения с самолетом береговой охраны Японии. Самолет прибыл из Саппоро с почти 400 пассажирами на борту. URA.RU в своем материале собрало все, что известно о происшествии на данный момент.
- Самолет береговой охраны Японии в результате столкновения также загорелся. Он должен был доставить предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясений в префектуре Исикава.
- На борту пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро в Токио, находились 379 человек, включая восемь младенцев. Все пассажиры были успешно эвакуированы.
- По основной версии произошедшего, столкновение произошло при посадке, когда другой самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе. После происшествия все четыре взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда закрыты после инцидента.
- Сообщается, что только один из шести членов экипажа транспортного самолета береговой охраны Японии смог выжить и эвакуироваться. Судьба остальных членов экипажа остается неизвестной. Авиакомпания JAL пока не предоставила информацию о наличии россиян среди пассажиров, участвовавших в инциденте.
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