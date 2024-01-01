Мэрия Челябинска обратилась к жителям с просьбой убрать машины с 25 улиц

Ночью улицы будут чистить от снега
Мэрия Челябинска 2 января обратилась к жителям города с просьбой освободить дороги от машин. Такое сообщение распространила пресс-служба мэрии.
«Сегодня вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на улицах. Просим челябинцев убрать автомобили с указанных улиц и не оставлять их в ночное время», — сообщили в пресс-службе.
Список улиц довольно широк и насчитывает 25 улиц:
- Гагарина;
- Сталеваров;
- Богдана Хмельницкого;
- пр. Ленина;
- Красная;
- Сони Кривой;
- Комсомольский пр.;
- пр. Победы;
- Братьев Кашириных;
- Кирова;
- Плеханова;
- Евтеева;
- Свободы;
- Пушкина;
- Российская;
- Тимирязева;
- Свободы;
- Воровского;
- Героев Танкограда;
- Танкистов;
- Путепровод Челябинск-Главный;
- площадь Революции;
- Привокзальная площадь;
- Театральная площадь.
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