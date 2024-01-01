01 января 2024

Мэрия Челябинска обратилась к жителям с просьбой убрать машины с 25 улиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг на площади Народных гуляний. Магнитогорск, зима, полицейская машина, снегоуборочная машина
Ночью улицы будут чистить от снега Фото:

Мэрия Челябинска 2 января обратилась к жителям города с просьбой освободить дороги от машин. Такое сообщение распространила пресс-служба мэрии.

«Сегодня вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на улицах. Просим челябинцев убрать автомобили с указанных улиц и не оставлять их в ночное время», — сообщили в пресс-службе.

Список улиц довольно широк и насчитывает 25 улиц:

  • Гагарина;
  • Сталеваров;
  • Богдана Хмельницкого;
  • пр. Ленина;
  • Красная;
  • Сони Кривой;
  • Комсомольский пр.;
  • пр. Победы;
  • Братьев Кашириных;
  • Кирова;
  • Плеханова;
  • Евтеева;
  • Свободы;
  • Пушкина;
  • Российская;
  • Тимирязева;
  • Свободы;
  • Воровского;
  • Героев Танкограда;
  • Танкистов;
  • Путепровод Челябинск-Главный;
  • площадь Революции;
  • Привокзальная площадь;
  • Театральная площадь.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска 2 января обратилась к жителям города с просьбой освободить дороги от машин. Такое сообщение распространила пресс-служба мэрии. «Сегодня вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на улицах. Просим челябинцев убрать автомобили с указанных улиц и не оставлять их в ночное время», — сообщили в пресс-службе. Список улиц довольно широк и насчитывает 25 улиц:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...