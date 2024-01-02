La Repubblica: Шольцу грозит отставка

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Немцы теряют доверие к партии Олафа Шольца, пишет La Repubblica Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть свой пост досрочно в 2024 году из-за снижения доверия немецкой общественности к его партии — Социал-демократической партии Германии (СПГ). Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году на фоне падения доверия немцев к его партии СПГ», — передает слова источников газета La Repubblica. Там добавили, что уровень поддержки партии канцлера упал с 20% до 15% только за 2023 год. На место Шольца может прийти нынешний министр обороны Борис Писториус, который уже возглавляет рейтинг самых популярных немецких политиков.

Одной из возможных причин отставки Шольца называется скандал, связанный с мошеннической схемой, которая произошла в 2020 году с компанией Wirecard. Действующий канцлер в то время был министром экономики. Сейчас глава ФРГ отрицает свою причастность к произошедшему, заключили в материале.

Ранее Олафу Шольцу уже предрекали отставку из-за скандала с поставками танков на Украину. Правительство ФРГ дало понять канцлеру, что его политической карьере будет угрожать опасность, если он откажется от поддержки Украины. Шольц также может быть лишен возможности управлять государственными финансами ФРГ из-за несогласованного бюджета на 2024 год, передает Life.

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Канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть свой пост досрочно в 2024 году из-за снижения доверия немецкой общественности к его партии — Социал-демократической партии Германии (СПГ). Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году на фоне падения доверия немцев к его партии СПГ», — передает слова источников газета La Repubblica. Там добавили, что уровень поддержки партии канцлера упал с 20% до 15% только за 2023 год. На место Шольца может прийти нынешний министр обороны Борис Писториус, который уже возглавляет рейтинг самых популярных немецких политиков. Одной из возможных причин отставки Шольца называется скандал, связанный с мошеннической схемой, которая произошла в 2020 году с компанией Wirecard. Действующий канцлер в то время был министром экономики. Сейчас глава ФРГ отрицает свою причастность к произошедшему, заключили в материале. Ранее Олафу Шольцу уже предрекали отставку из-за скандала с поставками танков на Украину. Правительство ФРГ дало понять канцлеру, что его политической карьере будет угрожать опасность, если он откажется от поддержки Украины. Шольц также может быть лишен возможности управлять государственными финансами ФРГ из-за несогласованного бюджета на 2024 год, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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