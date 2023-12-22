Шольц получил титул главного неудачника в ФРГ

Spiegel: Шольц ниже всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ

23 декабря 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц занял 14-е место в рейтинге одобрения немецких политиков Фото: Официальный сайт президента Украины Канцлер ФРГ Олаф Шольц в декабре сильнее всех снизился в рейтинге одобрения немецких политиков, потеряв 14 процентных пунктов. Об этом написал журнал Der Spiegel. «Примечательно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга», — говорится в материале журнала. По приведенным данным рейтинга в статье, Шольц занял 14-е место из 20 политиков. При этом рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса остался таким же: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о «тяжелом государственном кризисе» в ФРГ, вину за который возложил на Шольца. Причиной для критики правительства канцлера стало перераспределение статей расходов. При этом Зедер подчеркнул, что действующее правительство изжило себя, передает деловое издание «Взгляд».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в декабре сильнее всех снизился в рейтинге одобрения немецких политиков, потеряв 14 процентных пунктов. Об этом написал журнал Der Spiegel. «Примечательно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга», — говорится в материале журнала. По приведенным данным рейтинга в статье, Шольц занял 14-е место из 20 политиков. При этом рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса остался таким же: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о «тяжелом государственном кризисе» в ФРГ, вину за который возложил на Шольца. Причиной для критики правительства канцлера стало перераспределение статей расходов. При этом Зедер подчеркнул, что действующее правительство изжило себя, передает деловое издание «Взгляд».