22 декабря 2023

Шольц получил титул главного неудачника в ФРГ

Spiegel: Шольц ниже всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
Олаф Шольц занял 14-е место в рейтинге одобрения немецких политиков Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в декабре сильнее всех снизился в рейтинге одобрения немецких политиков, потеряв 14 процентных пунктов. Об этом написал журнал Der Spiegel.

«Примечательно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга», — говорится в материале журнала. По приведенным данным рейтинга в статье, Шольц занял 14-е место из 20 политиков. При этом рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса остался таким же: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о «тяжелом государственном кризисе» в ФРГ, вину за который возложил на Шольца. Причиной для критики правительства канцлера стало перераспределение статей расходов. При этом Зедер подчеркнул, что действующее правительство изжило себя, передает деловое издание «Взгляд».

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в декабре сильнее всех снизился в рейтинге одобрения немецких политиков, потеряв 14 процентных пунктов. Об этом написал журнал Der Spiegel. «Примечательно, что канцлер больше всего упал в политической лестнице в декабре: Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов с точки зрения одобрения и вернулся во вторую половину рейтинга», — говорится в материале журнала. По приведенным данным рейтинга в статье, Шольц занял 14-е место из 20 политиков. При этом рейтинг главы Минобороны Бориса Писториуса остался таким же: он сохранил второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о «тяжелом государственном кризисе» в ФРГ, вину за который возложил на Шольца. Причиной для критики правительства канцлера стало перераспределение статей расходов. При этом Зедер подчеркнул, что действующее правительство изжило себя, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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