Свердловские силовики начали проверку после гибели подростка-токсикомана

05 января 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Полицейские выясняют, что именно привело к трагедии Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственный комитет и полиция начали проверку после сообщения о гибели 16-летнего подростка в Березовском (Свердловская область). Перед смертью юноша пил энергетики и дышал газом из зажигалки, рассказали URA.RU представители ведомств. «Проводится процессуальная проверка. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался молодой человек», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего юноши установили оперативно. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливают сыщики и следователи, в том числе образ жизни молодого человека, увлечения и круг общения», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Березовском в ночь на 5 января 16-летний подросток был в гостях у подруги, где пил энергетики и нюхал газ из зажигалки. В какой-то момент он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть юноши.

Следственный комитет и полиция начали проверку после сообщения о гибели 16-летнего подростка в Березовском (Свердловская область). Перед смертью юноша пил энергетики и дышал газом из зажигалки, рассказали URA.RU представители ведомств. «Проводится процессуальная проверка. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался молодой человек», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего юноши установили оперативно. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливают сыщики и следователи, в том числе образ жизни молодого человека, увлечения и круг общения», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Березовском в ночь на 5 января 16-летний подросток был в гостях у подруги, где пил энергетики и нюхал газ из зажигалки. В какой-то момент он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть юноши.