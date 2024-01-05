Свердловские силовики начали проверку после гибели подростка-токсикомана

Следственный комитет и полиция начали проверку после сообщения о гибели 16-летнего подростка в Березовском (Свердловская область). Перед смертью юноша пил энергетики и дышал газом из зажигалки, рассказали URA.RU представители ведомств.
«Проводится процессуальная проверка. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался молодой человек», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
«Сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего юноши установили оперативно. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливают сыщики и следователи, в том числе образ жизни молодого человека, увлечения и круг общения», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В Березовском в ночь на 5 января 16-летний подросток был в гостях у подруги, где пил энергетики и нюхал газ из зажигалки. В какой-то момент он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть юноши.
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