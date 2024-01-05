05 января 2024

Свердловские силовики начали проверку после гибели подростка-токсикомана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, полиция
Полицейские выясняют, что именно привело к трагедии Фото:

Следственный комитет и полиция начали проверку после сообщения о гибели 16-летнего подростка в Березовском (Свердловская область). Перед смертью юноша пил энергетики и дышал газом из зажигалки, рассказали URA.RU представители ведомств.

«Проводится процессуальная проверка. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался молодой человек», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего юноши установили оперативно. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливают сыщики и следователи, в том числе образ жизни молодого человека, увлечения и круг общения», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Березовском в ночь на 5 января 16-летний подросток был в гостях у подруги, где пил энергетики и нюхал газ из зажигалки. В какой-то момент он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть юноши.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет и полиция начали проверку после сообщения о гибели 16-летнего подростка в Березовском (Свердловская область). Перед смертью юноша пил энергетики и дышал газом из зажигалки, рассказали URA.RU представители ведомств. «Проводится процессуальная проверка. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался молодой человек», — рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего юноши установили оперативно. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливают сыщики и следователи, в том числе образ жизни молодого человека, увлечения и круг общения», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Березовском в ночь на 5 января 16-летний подросток был в гостях у подруги, где пил энергетики и нюхал газ из зажигалки. В какой-то момент он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть юноши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...