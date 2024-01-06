06 января 2024

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Рождеством

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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Рождеством, которое празднуется 7 января. Он подчеркнул, что общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому.

«Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с одним из главных православных праздников — Рождеством Христовым! Рождественские дни наполняют нас самыми светлыми чувствами: верой в добро, надеждой на счастливое будущее. <…> Важные общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. Именно поэтому жители нашей многонациональной области любят Рождество вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».

Губернатор также отметил, что именно рождественские дни наполняют людей верой в добро и надеждой на счастливое будущее. Он уточнил, что чувства, полученные благодаря празднику, побуждают к милосердию и вдохновляют на помощь нуждающимся.

Жителей Екатеринбурга в своем telegram-канале также поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который был на главном рождественском богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января. Губернатор также посетил мероприятие впервые за последние несколько лет.

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов на богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января
Евгений Куйвашев и Алексей Орлов на богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Рождеством, которое празднуется 7 января. Он подчеркнул, что общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. «Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с одним из главных православных праздников — Рождеством Христовым! Рождественские дни наполняют нас самыми светлыми чувствами: верой в добро, надеждой на счастливое будущее. <…> Важные общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. Именно поэтому жители нашей многонациональной области любят Рождество вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». Губернатор также отметил, что именно рождественские дни наполняют людей верой в добро и надеждой на счастливое будущее. Он уточнил, что чувства, полученные благодаря празднику, побуждают к милосердию и вдохновляют на помощь нуждающимся. Жителей Екатеринбурга в своем telegram-канале также поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который был на главном рождественском богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января. Губернатор также посетил мероприятие впервые за последние несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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