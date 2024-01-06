Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Рождеством

07 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Рождеством, которое празднуется 7 января. Он подчеркнул, что общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. «Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с одним из главных православных праздников — Рождеством Христовым! Рождественские дни наполняют нас самыми светлыми чувствами: верой в добро, надеждой на счастливое будущее. <…> Важные общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. Именно поэтому жители нашей многонациональной области любят Рождество вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». Губернатор также отметил, что именно рождественские дни наполняют людей верой в добро и надеждой на счастливое будущее. Он уточнил, что чувства, полученные благодаря празднику, побуждают к милосердию и вдохновляют на помощь нуждающимся. Жителей Екатеринбурга в своем telegram-канале также поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который был на главном рождественском богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января. Губернатор также посетил мероприятие впервые за последние несколько лет. Евгений Куйвашев и Алексей Орлов на богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Рождеством, которое празднуется 7 января. Он подчеркнул, что общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. «Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с одним из главных православных праздников — Рождеством Христовым! Рождественские дни наполняют нас самыми светлыми чувствами: верой в добро, надеждой на счастливое будущее. <…> Важные общечеловеческие ценности праздника близки и понятны каждому. Именно поэтому жители нашей многонациональной области любят Рождество вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». Губернатор также отметил, что именно рождественские дни наполняют людей верой в добро и надеждой на счастливое будущее. Он уточнил, что чувства, полученные благодаря празднику, побуждают к милосердию и вдохновляют на помощь нуждающимся. Жителей Екатеринбурга в своем telegram-канале также поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который был на главном рождественском богослужении — литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга ночью 7 января. Губернатор также посетил мероприятие впервые за последние несколько лет.