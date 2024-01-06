Из добрянского отдела СУ СКР по Пермскому краю ушел опытный руководитель

Проработавший 10 лет главой следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын ушел со своего поста. Его место занял его заместитель Антон Соргутов, пишет «Коммерсант-Прикамье».
«Полудницын покинул занимаемую должность. Сейчас отделом руководит заместитель Соргутов», — передает прикамское издание. Увольнение Полудницына связано с выходом на пенсию.
Пост главы добрянского следственного отдела Полудницын получил в декабре 2013 года, до этого момента он являлся замруководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Свою карьеру силовик начал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в следственные органы. При его управлении подразделение в 2022 году признали лучшим следственным отделом в Прикамье.
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