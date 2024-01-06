Политика Власть Из добрянского отдела СУ СКР по Пермскому краю ушел опытный руководитель 07 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Алексей Полудницын руководил отделом 10 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Проработавший 10 лет главой следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын ушел со своего поста. Его место занял его заместитель Антон Соргутов, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Полудницын покинул занимаемую должность. Сейчас отделом руководит заместитель Соргутов», — передает прикамское издание. Увольнение Полудницына связано с выходом на пенсию. Пост главы добрянского следственного отдела Полудницын получил в декабре 2013 года, до этого момента он являлся замруководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Свою карьеру силовик начал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в следственные органы. При его управлении подразделение в 2022 году признали лучшим следственным отделом в Прикамье. Проработавший 10 лет главой следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын ушел со своего поста. Его место занял его заместитель Антон Соргутов, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Полудницын покинул занимаемую должность. Сейчас отделом руководит заместитель Соргутов», — передает прикамское издание. Увольнение Полудницына связано с выходом на пенсию. Пост главы добрянского следственного отдела Полудницын получил в декабре 2013 года, до этого момента он являлся замруководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Свою карьеру силовик начал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в следственные органы. При его управлении подразделение в 2022 году признали лучшим следственным отделом в Прикамье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям