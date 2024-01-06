06 января 2024
05 января 2024

Из добрянского отдела СУ СКР по Пермскому краю ушел опытный руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Алексей Полудницын руководил отделом 10 лет Фото:

Проработавший 10 лет главой следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын ушел со своего поста. Его место занял его заместитель Антон Соргутов, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Полудницын покинул занимаемую должность. Сейчас отделом руководит заместитель Соргутов», — передает прикамское издание. Увольнение Полудницына связано с выходом на пенсию.

Пост главы добрянского следственного отдела Полудницын получил в декабре 2013 года, до этого момента он являлся замруководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Свою карьеру силовик начал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в следственные органы. При его управлении подразделение в 2022 году признали лучшим следственным отделом в Прикамье.

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Проработавший 10 лет главой следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын ушел со своего поста. Его место занял его заместитель Антон Соргутов, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Полудницын покинул занимаемую должность. Сейчас отделом руководит заместитель Соргутов», — передает прикамское издание. Увольнение Полудницына связано с выходом на пенсию. Пост главы добрянского следственного отдела Полудницын получил в декабре 2013 года, до этого момента он являлся замруководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Свою карьеру силовик начал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в следственные органы. При его управлении подразделение в 2022 году признали лучшим следственным отделом в Прикамье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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