Пермяк, который набросился с ножом на двух человек, получил срок

08 января 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Пермяк ударил ножом мужчину и женщину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Пермского края, набросившийся с ножом на двух человек, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Александровского городского суда. «Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“ и „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в документе. Подсудимый во время ссоры напал с ножом на мужчину, нанеся ему удары по щеке и в область грудной клетки. Позже он тем же ножом ударил женщину в область живота, в левое плечо и в грудную клетку справа, чем нанес ей тяжкий вред здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что алкоголь не влиял на его действия. Также он принес свои извинения потерпевшей, заявив, что не хотел вредить ей.

Житель Пермского края, набросившийся с ножом на двух человек, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Александровского городского суда. «Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“ и „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в документе. Подсудимый во время ссоры напал с ножом на мужчину, нанеся ему удары по щеке и в область грудной клетки. Позже он тем же ножом ударил женщину в область живота, в левое плечо и в грудную клетку справа, чем нанес ей тяжкий вред здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что алкоголь не влиял на его действия. Также он принес свои извинения потерпевшей, заявив, что не хотел вредить ей.