07 января 2024
06 января 2024

Пермяк, который набросился с ножом на двух человек, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Пермяк ударил ножом мужчину и женщину Фото:

Житель Пермского края, набросившийся с ножом на двух человек, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Александровского городского суда.

«Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“ и „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в документе.

Подсудимый во время ссоры напал с ножом на мужчину, нанеся ему удары по щеке и в область грудной клетки. Позже он тем же ножом ударил женщину в область живота, в левое плечо и в грудную клетку справа, чем нанес ей тяжкий вред здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что алкоголь не влиял на его действия. Также он принес свои извинения потерпевшей, заявив, что не хотел вредить ей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края, набросившийся с ножом на двух человек, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Александровского городского суда. «Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“ и „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в документе. Подсудимый во время ссоры напал с ножом на мужчину, нанеся ему удары по щеке и в область грудной клетки. Позже он тем же ножом ударил женщину в область живота, в левое плечо и в грудную клетку справа, чем нанес ей тяжкий вред здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что алкоголь не влиял на его действия. Также он принес свои извинения потерпевшей, заявив, что не хотел вредить ей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...