Пермяк, который набросился с ножом на двух человек, получил срок

Житель Пермского края, набросившийся с ножом на двух человек, приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Александровского городского суда.
«Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“ и „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием срока в колонии строгого режима», — говорится в документе.
Подсудимый во время ссоры напал с ножом на мужчину, нанеся ему удары по щеке и в область грудной клетки. Позже он тем же ножом ударил женщину в область живота, в левое плечо и в грудную клетку справа, чем нанес ей тяжкий вред здоровью. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что алкоголь не влиял на его действия. Также он принес свои извинения потерпевшей, заявив, что не хотел вредить ей.
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