Адвокаты рэпера Vacio выступили с неожиданным решением

Адвокат Vacio отказалась от обжалования ареста рэпера
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Адвокат Vacio отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда Фото:

Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда арестовать музыканта на 10 суток из-за «голой вечеринки». Рассмотрение жалобы должно было пройти 10 января.

«Апелляция на решение Лефортовского суда, которым Николая Васильева арестовали на 10 суток, должна была состояться сегодня. <…> После того, как материалы поступили в Мосгорсуд, адвокат рэпера отказалась от жалобы», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

Vacio арестовали после того, как он поучаствовал «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Тогда музыкант заявился на мероприятие с одним только носком на половом органе. Исполнителя обвинили в мелком хулиганстве, заключив его под стражу на 10 дней.

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Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда арестовать музыканта на 10 суток из-за «голой вечеринки». Рассмотрение жалобы должно было пройти 10 января. «Апелляция на решение Лефортовского суда, которым Николая Васильева арестовали на 10 суток, должна была состояться сегодня. <…> После того, как материалы поступили в Мосгорсуд, адвокат рэпера отказалась от жалобы», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Vacio арестовали после того, как он поучаствовал «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Тогда музыкант заявился на мероприятие с одним только носком на половом органе. Исполнителя обвинили в мелком хулиганстве, заключив его под стражу на 10 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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