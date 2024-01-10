Адвокаты рэпера Vacio выступили с неожиданным решением

Адвокат Vacio отказалась от обжалования ареста рэпера

10 января 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Адвокат Vacio отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда арестовать музыканта на 10 суток из-за «голой вечеринки». Рассмотрение жалобы должно было пройти 10 января. «Апелляция на решение Лефортовского суда, которым Николая Васильева арестовали на 10 суток, должна была состояться сегодня. <…> После того, как материалы поступили в Мосгорсуд, адвокат рэпера отказалась от жалобы», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Vacio арестовали после того, как он поучаствовал «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Тогда музыкант заявился на мероприятие с одним только носком на половом органе. Исполнителя обвинили в мелком хулиганстве, заключив его под стражу на 10 дней.

Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) отказалась от апелляции на решение Лефортовского суда арестовать музыканта на 10 суток из-за «голой вечеринки». Рассмотрение жалобы должно было пройти 10 января. «Апелляция на решение Лефортовского суда, которым Николая Васильева арестовали на 10 суток, должна была состояться сегодня. <…> После того, как материалы поступили в Мосгорсуд, адвокат рэпера отказалась от жалобы», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Vacio арестовали после того, как он поучаствовал «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Тогда музыкант заявился на мероприятие с одним только носком на половом органе. Исполнителя обвинили в мелком хулиганстве, заключив его под стражу на 10 дней.