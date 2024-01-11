Росстат назвал города ХМАО, где продают самый дорогой хлеб

Самый дорогой в Югре хлеб из пшеничной муки продают в Ханты-Мансийске, а из ржаной муки — в Белоярском. В среднем килограмм хлебобулочных изделий в регионе можно купить за 105 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Стоимость килограмма хлеба из ржаной муки в среднем по округу составляет 108,80 рублей. Самая низкая цена в Нижневартовске — 100,32 рублей, самая высокая в Белоярском — 116,67 рублей. За килограмм хлебобулочных изделий из пшеничной муки различных сортов югорчане платят в среднем 100,71 рублей. Самый дорогой пшеничный хлеб в Ханты-Мансийске — 123,10 рублей за килограмм, а самый дешевый в Сургуте — 93,25 рублей», — следует из статистики ведомства.
По сравнению с показателями за тот же период 2022 года, цена на хлеб в ХМАО выросла более чем на 10%. За килограмм ржаного хлеба в декабре 2022 года югорчане платили в среднем по 94,75 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что хлебозавод Сургута с нового года повысил цены на свою продукцию. Причиной стал рост стоимости производства.
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