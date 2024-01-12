12 января 2024

В академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге водитель каршерингового авто устроил аварию Фото:

В академическом районе Екатеринбурга в ночь с 12 на 13 января столкнулись несколько машин. Об этом сообщили очевидцы аварии.

«В академическом „Делимобиль“ на скорости влетел в курьерскую Matiz, стоящую на светофоре. Затем каршеринговое авто врезалось в черную припаркованную машину и вылетело с дороги», — передает портал E1.RU, ссылаясь на сообщение очевидцев.

По словам очевидцев, водитель каршерингового авто был в нетрезвом состоянии. В аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы ДТП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу по теме публикации. Ответ ожидается.

Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымился двигатель.

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В академическом районе Екатеринбурга в ночь с 12 на 13 января столкнулись несколько машин. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В академическом „Делимобиль“ на скорости влетел в курьерскую Matiz, стоящую на светофоре. Затем каршеринговое авто врезалось в черную припаркованную машину и вылетело с дороги», — передает портал E1.RU, ссылаясь на сообщение очевидцев. По словам очевидцев, водитель каршерингового авто был в нетрезвом состоянии. В аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу по теме публикации. Ответ ожидается. Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымился двигатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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