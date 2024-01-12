В академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП

13 января 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге водитель каршерингового авто устроил аварию Фото: Илья Московец © URA.RU В академическом районе Екатеринбурга в ночь с 12 на 13 января столкнулись несколько машин. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В академическом „Делимобиль“ на скорости влетел в курьерскую Matiz, стоящую на светофоре. Затем каршеринговое авто врезалось в черную припаркованную машину и вылетело с дороги», — передает портал E1.RU, ссылаясь на сообщение очевидцев. По словам очевидцев, водитель каршерингового авто был в нетрезвом состоянии. В аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу по теме публикации. Ответ ожидается. Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымился двигатель.

В академическом районе Екатеринбурга в ночь с 12 на 13 января столкнулись несколько машин. Об этом сообщили очевидцы аварии. «В академическом „Делимобиль“ на скорости влетел в курьерскую Matiz, стоящую на светофоре. Затем каршеринговое авто врезалось в черную припаркованную машину и вылетело с дороги», — передает портал E1.RU, ссылаясь на сообщение очевидцев. По словам очевидцев, водитель каршерингового авто был в нетрезвом состоянии. В аварии есть пострадавшие, отмечают очевидцы ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу по теме публикации. Ответ ожидается. Днем 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Образовалась длинная пробка. На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. На записи с места происшествия заметно, что две машины серьезно пострадали — у одной из них дымился двигатель.