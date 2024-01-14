В Екатеринбурге пропал 28-летний молодой человек. Скрин

15 января 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Волонтеры ведут поиск пропавшего свердловчанина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Молодой екатеринбуржец пропал 12 января и с тех пор не выходит на связь. Его ищут волонтеры и полиция. Информация об этом опубликована в группе СРОО ДПСО «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте». «Пропал Сага Вячеслав Алексеевич, 28 лет. Место пропажи — Екатеринбург, Кировский район», — говорится в посте. По данным волонтеров, молодой человек имеет рост 173 см, худощавый, волосы темные, короткие. У него светлые глаза. На момент пропажи был одет в шапку черного цвета, черную короткую куртку и черные зимние кроссовки. Особые приметы: на левом предплечье тату «дева Мария», шрамы от акне, носит бороду. Поисковики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, звонить руководителю отряда Наталии Лиса, телефон: 8 02.44.9000-20 или старшему координатору поиска Евгению «Зига». Розыск пропавшего ведет УМВД России по Екатеринбургу ОП №2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-02. В Кировском районе Екатеринбурга пропал человек Скрин: группа СРОО ДПСО «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/poproriw?z=photo-155601607_457244668%2Falbum-155601607_00%2Frev

Молодой екатеринбуржец пропал 12 января и с тех пор не выходит на связь. Его ищут волонтеры и полиция. Информация об этом опубликована в группе СРОО ДПСО «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте». «Пропал Сага Вячеслав Алексеевич, 28 лет. Место пропажи — Екатеринбург, Кировский район», — говорится в посте. По данным волонтеров, молодой человек имеет рост 173 см, худощавый, волосы темные, короткие. У него светлые глаза. На момент пропажи был одет в шапку черного цвета, черную короткую куртку и черные зимние кроссовки. Особые приметы: на левом предплечье тату «дева Мария», шрамы от акне, носит бороду. Поисковики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, звонить руководителю отряда Наталии Лиса, телефон: 8 02.44.9000-20 или старшему координатору поиска Евгению «Зига». Розыск пропавшего ведет УМВД России по Екатеринбургу ОП №2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-02.