Челябинская прокуратура проконтролирует очистку затопленного подвала в Копейске

15 января 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Организована выездная проверка прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области поставила на контроль очистку затопленного подвала в жилом доме Копейска, города-спутника Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области поручено оперативно разобраться с нарушением жилищных прав собственников помещений в доме № 20 по улице Карла Маркса в Копейске на благоприятные условия проживания. Силами прокуратуры Копейска незамедлительно организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц при содержании общего имущества собственников, решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве добавили, что фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле. Ранее стало известно о подвале многоквартирного дома в Копейске, который годами затапливался нечистотами. От сырости на стенах образовалась плесень, а в подъезде появились насекомые.

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль очистку затопленного подвала в жилом доме Копейска, города-спутника Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области поручено оперативно разобраться с нарушением жилищных прав собственников помещений в доме № 20 по улице Карла Маркса в Копейске на благоприятные условия проживания. Силами прокуратуры Копейска незамедлительно организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц при содержании общего имущества собственников, решен вопрос принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве добавили, что фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле. Ранее стало известно о подвале многоквартирного дома в Копейске, который годами затапливался нечистотами. От сырости на стенах образовалась плесень, а в подъезде появились насекомые.