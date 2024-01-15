В Соликамске в квартире обнаружили тела матери и дочери

Квартира была заперта изнутри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) соседи пожаловались в полицию на странный запах из квартиры. Когда дверь в нее вскрыли, обнаружили трупы матери и дочери.

«Специалисты вскрыли запертую изнутри дверь и нашли в квартире тела хозяек жилья, дочери и матери. В ходе дальнейшего осмотра жилища было обнаружено, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире чувствовался запах бытового газа», — пишет РЕН ТВ.

На телах не было следов насильственной смерти. Судмедэкспертиза определила, что женщины отравились газом. Их трупы лежали в квартире около трех недель. В СУ СК России по Пермскому краю подтвердили, что в квартире в Соликамске действительно были найдены тела. Причина смерти устанавливается, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.