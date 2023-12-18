ФАС заинтересовалась закупкой элитных гробов с крестами «Версаче» в ХМАО

Ритуальщики мэрии Нижневартовска разместили закупку элитных гробов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службе заинтересовалось закупкой элитных гробов с крестами «Версаче». Муниципальные ритуальщики мэрии Нижневартовска (МУП ПРЭТ-3) решили потратить на них больше 3,5 миллионов рублей. Однако источник в антимонопольном истеблишменте округа сообщил журналисту URA.RU, что закупка показалась ФАС подозрительной.

«В техзадании к контракту гробы оказались описаны чересчур подробно — ритуальщики указали не только конкретные наименования элитных домовин, но и фото, что может являться признаками недобросовестности при составлении аукционной документации. Если антимонопольщики найдут нарушения, закупку могут отменить», — прокомментировал инсайдер.

Руководитель ПРЭТ-3 Максим Коростелев в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что закупка размещена в соответствии с требованиями законодательства, именно поэтому к контракту было приложено такое подробное техзадание. «Покупатель разный есть, в том числе и такой, кто готов платить за более дорогие ритуальные принадлежности. Количество (275 штук — прим. URA.RU) мы определяем, исходя из средних показателей, из практики и опыта. У нас есть специалисты, которые занимаются этим направлением», — прокомментировал Коростелев.

Замруководителя УФАС Владимир Тимиргалиев в ответ на журналистский запрос корреспондента агентства уточнил, что управление не может рассмотреть сведения, указанные в нем, в срок, положенный по закону о СМИ, поскольку проверка может длиться от 30 дней и быть пролонгирована на два месяца в случае необходимости. «Таким образом, у Ханты-Мансийского УФАС отсутствует возможность в короткий срок сделать выводы о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время у МУП города Нижневартовска „ПРЭТ-3“ запрошена необходимая информация, по результатам анализа которой Ханты-Мансийским УФАС России будут приняты процессуальные решения», — уточнил Тимиргалиев.

Ранее URA.RU писало о скандальной закупке гробов в Нижневартовске. На 225 элитных домовин ритуальная контора мэрии планирует потратить 3,6 миллиона рублей.