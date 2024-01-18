Ведущая «Слабого звена» привезла в Екатеринбург уникальный спектакль на воде. Фото

В Екатеринбурге покажут спектакль на воде «Сказ о русских берегах»

19 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Мария Киселева стала автором необычного проекта Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцам представят спектакль на воде «Сказ о русских берегах», в котором актерами станут олимпийские спортсмены. Постановку такого формата, приуроченную к 90-летию Свердловской области, покажут в городе впервые. Главным идейным вдохновителем стала Мария Киселева — трехкратная олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено», передает URA.RU с пресс-конференции. Шоу расскажет историю юноши Кости и говорящей щуки Асоль. Вместе они везут сундук с драгоценными камнями для строительства порта в Архангельске. Сказочные герои будут путешествовать во времени и городам — посетят Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Урал, увидят своими глазами Арктику и строительство Байкало-Амурской магистрали. Действие спектакля будет разворачиваться в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. Для этого пришлось привлечь разного рода специалистов: спортсменов по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, цирковые и хореографические коллективы, актеров, музыкантов, композиторов, сценаристов и хореографов. Главные роли исполнят заслуженный мастер спорта РФ по прыжкам в воду Константин Ханбеков, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина, олимпийская чемпионка Елена Прокофьева, пятикратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик. Спектакль покажут во Дворце водных видов спорта 20 и 21 января. Посетить шоу смогут юные спортсмены, подопечные фондов и семьи участников СВО из Екатеринбурга и других свердловских городов. Также спортсмены проведут для детей мотивационную встречу и мастер-класс для будущих чемпионов. После этого творческая команда отправится на гастроли в Иркутск, Красноярск и Казань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцам представят спектакль на воде «Сказ о русских берегах», в котором актерами станут олимпийские спортсмены. Постановку такого формата, приуроченную к 90-летию Свердловской области, покажут в городе впервые. Главным идейным вдохновителем стала Мария Киселева — трехкратная олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено», передает URA.RU с пресс-конференции. Шоу расскажет историю юноши Кости и говорящей щуки Асоль. Вместе они везут сундук с драгоценными камнями для строительства порта в Архангельске. Сказочные герои будут путешествовать во времени и городам — посетят Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Урал, увидят своими глазами Арктику и строительство Байкало-Амурской магистрали. Действие спектакля будет разворачиваться в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. Для этого пришлось привлечь разного рода специалистов: спортсменов по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, цирковые и хореографические коллективы, актеров, музыкантов, композиторов, сценаристов и хореографов. Главные роли исполнят заслуженный мастер спорта РФ по прыжкам в воду Константин Ханбеков, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина, олимпийская чемпионка Елена Прокофьева, пятикратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик. Спектакль покажут во Дворце водных видов спорта 20 и 21 января. Посетить шоу смогут юные спортсмены, подопечные фондов и семьи участников СВО из Екатеринбурга и других свердловских городов. Также спортсмены проведут для детей мотивационную встречу и мастер-класс для будущих чемпионов. После этого творческая команда отправится на гастроли в Иркутск, Красноярск и Казань.