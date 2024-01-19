19 января 2024

Глава СК заинтересовался делом свердловского инвалида, живущего в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании дела и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан Фото:

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с аварийным домом в поселке Кировский Свердловской области, переселения из которого ждет инвалид и его сестра-пенсионерка уже семь лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову повторно доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. СК расследует дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Ранее региональное отделение «Народного фронта» обратилось в СК с просьбой расследовать дело. Инвалид второй группы и его 67-летняя сестра-пенсионерка живут в деревянном бараке, который признали аварийным в 2017 году. Зимой температура в помещении поднимается лишь на 10 градусов выше уличной, так как единственный источник тепла в доме — разрушенная каменная печь. В помещении много мышей и блох, а вместо туалета жители пользуются ведром. Должностные лица обещают решить вопрос с переселением только через пять лет.

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Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с аварийным домом в поселке Кировский Свердловской области, переселения из которого ждет инвалид и его сестра-пенсионерка уже семь лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову повторно доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан», — говорится в telegram-канале Следственного комитета. СК расследует дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Ранее региональное отделение «Народного фронта» обратилось в СК с просьбой расследовать дело. Инвалид второй группы и его 67-летняя сестра-пенсионерка живут в деревянном бараке, который признали аварийным в 2017 году. Зимой температура в помещении поднимается лишь на 10 градусов выше уличной, так как единственный источник тепла в доме — разрушенная каменная печь. В помещении много мышей и блох, а вместо туалета жители пользуются ведром. Должностные лица обещают решить вопрос с переселением только через пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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