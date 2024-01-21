Политика Путин встретится со студентами и откроет Год семьи 21 января 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Владимир Путин в честь Татьянина дня встретится со студентами Фото: Владимир Андреев © URA.RU На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин объявит начало Года семьи и организует встречу со студентами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «В связи с предстоящим Татьяниным днем ожидается встреча со студентами», — заявил Зарубин в видеоролике, опубликованном в telegram-канале . Также журналист отметил, что российский президент объявит 2024 год — Годом семьи. Ранее Владимир Путин заявил, что 2024 год станет Годом семьи, подписав соответствующий указ, передает «Царьград». Вице-премьер страны Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин объявит начало Года семьи и организует встречу со студентами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «В связи с предстоящим Татьяниным днем ожидается встреча со студентами», — заявил Зарубин в видеоролике, опубликованном в telegram-канале. Также журналист отметил, что российский президент объявит 2024 год — Годом семьи. Ранее Владимир Путин заявил, что 2024 год станет Годом семьи, подписав соответствующий указ, передает «Царьград». Вице-премьер страны Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям