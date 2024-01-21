Путин встретится со студентами и откроет Год семьи

Владимир Путин в честь Татьянина дня встретится со студентами
На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин объявит начало Года семьи и организует встречу со студентами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«В связи с предстоящим Татьяниным днем ожидается встреча со студентами», — заявил Зарубин в видеоролике, опубликованном в
Ранее Владимир Путин заявил, что 2024 год станет Годом семьи, подписав соответствующий указ, передает «Царьград». Вице-премьер страны Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях.
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