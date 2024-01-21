Путин встретится со студентами и откроет Год семьи

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин в честь Татьянина дня встретится со студентами Фото:

На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин объявит начало Года семьи и организует встречу со студентами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«В связи с предстоящим Татьяниным днем ожидается встреча со студентами», — заявил Зарубин в видеоролике, опубликованном в telegram-канале. Также журналист отметил, что российский президент объявит 2024 год — Годом семьи.

Ранее Владимир Путин заявил, что 2024 год станет Годом семьи, подписав соответствующий указ, передает «Царьград». Вице-премьер страны Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях.

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На предстоящей неделе российский президент Владимир Путин объявит начало Года семьи и организует встречу со студентами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «В связи с предстоящим Татьяниным днем ожидается встреча со студентами», — заявил Зарубин в видеоролике, опубликованном в telegram-канале. Также журналист отметил, что российский президент объявит 2024 год — Годом семьи. Ранее Владимир Путин заявил, что 2024 год станет Годом семьи, подписав соответствующий указ, передает «Царьград». Вице-премьер страны Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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