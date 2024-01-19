Правительство РФ определилось с деньгами на проведение Года семьи

Правительство России выделило на организацию мероприятий 490 миллионов рублей
Правительство РФ направил 490 миллионов рублей на организацию мероприятий в рамках Года семьи. Распоряжение появилось на сайте правовой информации.
«В целях реализации указа президента РФ „О проведении в РФ Года семьи“ выделить Минтруду РФ <…> бюджетные ассигнования в размере 490 000 тысяч рублей», —
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года семьи в 2024 году. Документ был подписан в конце ноября 2023 года.
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