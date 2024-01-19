19 января 2024

Правительство РФ определилось с деньгами на проведение Года семьи

Кабмин России выделил 490 млн рублей на организацию Года семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство России выделило на организацию мероприятий 490 миллионов рублей Фото:

Правительство РФ направил 490 миллионов рублей на организацию мероприятий в рамках Года семьи. Распоряжение появилось на сайте правовой информации.

«В целях реализации указа президента РФ „О проведении в РФ Года семьи“ выделить Минтруду РФ <…> бюджетные ассигнования в размере 490 000 тысяч рублей», — говорится в документе. Деньги пойдут на организацию мероприятий, которые будут связаны с Годом семьи в России, говорится на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года семьи в 2024 году. Документ был подписан в конце ноября 2023 года.

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Правительство РФ направил 490 миллионов рублей на организацию мероприятий в рамках Года семьи. Распоряжение появилось на сайте правовой информации. «В целях реализации указа президента РФ „О проведении в РФ Года семьи“ выделить Минтруду РФ <…> бюджетные ассигнования в размере 490 000 тысяч рублей», — говорится в документе. Деньги пойдут на организацию мероприятий, которые будут связаны с Годом семьи в России, говорится на сайте правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года семьи в 2024 году. Документ был подписан в конце ноября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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