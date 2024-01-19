Общество Правительство РФ определилось с деньгами на проведение Года семьи Кабмин России выделил 490 млн рублей на организацию Года семьи 19 января 2024 в 23:52 Размер текста - 17 + Правительство России выделило на организацию мероприятий 490 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство РФ направил 490 миллионов рублей на организацию мероприятий в рамках Года семьи. Распоряжение появилось на сайте правовой информации. «В целях реализации указа президента РФ „О проведении в РФ Года семьи“ выделить Минтруду РФ <…> бюджетные ассигнования в размере 490 000 тысяч рублей», — говорится в документе. Деньги пойдут на организацию мероприятий, которые будут связаны с Годом семьи в России, говорится на сайте правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года семьи в 2024 году. Документ был подписан в конце ноября 2023 года. Правительство РФ направил 490 миллионов рублей на организацию мероприятий в рамках Года семьи. Распоряжение появилось на сайте правовой информации. «В целях реализации указа президента РФ „О проведении в РФ Года семьи“ выделить Минтруду РФ <…> бюджетные ассигнования в размере 490 000 тысяч рублей», — говорится в документе. Деньги пойдут на организацию мероприятий, которые будут связаны с Годом семьи в России, говорится на сайте правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года семьи в 2024 году. Документ был подписан в конце ноября 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям