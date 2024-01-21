После новости URA.RU мэрия Ирбита почистила вход в больницу, заваленный снегом

22 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Мэрия Ирбита устранила последствия снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU После публикации новости на сайте информационного агентства URA.RU о том, что подход к Центральной городской больнице Ирбита завалило снегом, мэрия свердловского города провела уборку и очистила территорию медучреждения. Ликвидацией последствий от снегопада занималось предприятие МУП «Ресурс». То, что не удавалось почистить с помощью техники, чистили вручную. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации. «Уборка тротуара по ул. Кирова напротив дома № 31, осуществляется ручным способом еженедельно, так как для механизированной уборки не хватает ширины тротуара для проезда снегоуборочной техники в месте расположения крыльца больницы. В настоящее время тротуар и лестницы остановки общественного транспорта почищены от снежных переметов и обработаны противогололедными материалами», — отметили в мэрии Ирбита. Мероприятия по содержанию уличной дорожной сети города, в том числе остановок общественного транспорта, очистка дорог и обочин от снега, очистка тротуаров от снега и наледи осуществляются предприятием МУП «Ресурс». «За автобусными остановками, лестницами, подходами к пешеходным переходам закреплены рабочие и сформированы мобильные (передвижные) бригады для оперативной уборки снега и обработки противогололедными материалами. Работа по ликвидации последствий выпадения обильных снежных осадков осложнялась резкими понижениями температуры воздуха и порывами ветра, создавая на тротуарах и проезжих частях дорог и улиц ледяные образования, колейность и снежные переметы», — заявили в администрации Ирбита. Ранее URA.RU писало о том, что дорогу к ЦГБ Ирбита завалило снегом. Каждый поход пациентов с инвалидностью и пожилых горожан в поликлинику становился настоящим квестом. По словам местных жителей, подобная ситуация происходит из года в год. Жалобы горожан остаются без внимания городских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации новости на сайте информационного агентства URA.RU о том, что подход к Центральной городской больнице Ирбита завалило снегом, мэрия свердловского города провела уборку и очистила территорию медучреждения. Ликвидацией последствий от снегопада занималось предприятие МУП «Ресурс». То, что не удавалось почистить с помощью техники, чистили вручную. Об этом URA.RU сообщили в горадминистрации. «Уборка тротуара по ул. Кирова напротив дома № 31, осуществляется ручным способом еженедельно, так как для механизированной уборки не хватает ширины тротуара для проезда снегоуборочной техники в месте расположения крыльца больницы. В настоящее время тротуар и лестницы остановки общественного транспорта почищены от снежных переметов и обработаны противогололедными материалами», — отметили в мэрии Ирбита. Мероприятия по содержанию уличной дорожной сети города, в том числе остановок общественного транспорта, очистка дорог и обочин от снега, очистка тротуаров от снега и наледи осуществляются предприятием МУП «Ресурс». «За автобусными остановками, лестницами, подходами к пешеходным переходам закреплены рабочие и сформированы мобильные (передвижные) бригады для оперативной уборки снега и обработки противогололедными материалами. Работа по ликвидации последствий выпадения обильных снежных осадков осложнялась резкими понижениями температуры воздуха и порывами ветра, создавая на тротуарах и проезжих частях дорог и улиц ледяные образования, колейность и снежные переметы», — заявили в администрации Ирбита. Ранее URA.RU писало о том, что дорогу к ЦГБ Ирбита завалило снегом. Каждый поход пациентов с инвалидностью и пожилых горожан в поликлинику становился настоящим квестом. По словам местных жителей, подобная ситуация происходит из года в год. Жалобы горожан остаются без внимания городских властей.