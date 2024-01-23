В Челябинске ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии. Фото

24 января 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Поврежденный водовод оставил без воды свыше сотни домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии в Ленинском районе, из-за которой 23 января свыше сотни остались без водоснабжения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, почти все домовладельцы были переведены на резервные линии подачи. «Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Благодаря оперативным действиям МУП „ПОВВ“ произведено своевременное переключение на резервные сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Там отметили, что по состоянию на 24 января еще 11 жилых домов остаются без воды. Для них организован подвоз воды, а все водоматы переведены в бесплатный режим. Ситуацию держит на контроле глава города Наталья Котова. Отключение водоснабжения произошло из-за повреждения водовода Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Власти Челябинска ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии в Ленинском районе, из-за которой 23 января свыше сотни остались без водоснабжения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, почти все домовладельцы были переведены на резервные линии подачи. «Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Благодаря оперативным действиям МУП „ПОВВ“ произведено своевременное переключение на резервные сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Там отметили, что по состоянию на 24 января еще 11 жилых домов остаются без воды. Для них организован подвоз воды, а все водоматы переведены в бесплатный режим. Ситуацию держит на контроле глава города Наталья Котова.