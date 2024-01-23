23 января 2024

В Челябинске ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, вакуум, мороз, теплотрасса, пар
Поврежденный водовод оставил без воды свыше сотни домов Фото:

Власти Челябинска ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии в Ленинском районе, из-за которой 23 января свыше сотни остались без водоснабжения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, почти все домовладельцы были переведены на резервные линии подачи.

«Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Благодаря оперативным действиям МУП „ПОВВ“ произведено своевременное переключение на резервные сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Там отметили, что по состоянию на 24 января еще 11 жилых домов остаются без воды. Для них организован подвоз воды, а все водоматы переведены в бесплатный режим. Ситуацию держит на контроле глава города Наталья Котова.

Отключение водоснабжения произошло из-за повреждения водовода
Отключение водоснабжения произошло из-за повреждения водовода
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии в Ленинском районе, из-за которой 23 января свыше сотни остались без водоснабжения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, почти все домовладельцы были переведены на резервные линии подачи. «Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Благодаря оперативным действиям МУП „ПОВВ“ произведено своевременное переключение на резервные сети», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Там отметили, что по состоянию на 24 января еще 11 жилых домов остаются без воды. Для них организован подвоз воды, а все водоматы переведены в бесплатный режим. Ситуацию держит на контроле глава города Наталья Котова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...