Губернатор ХМАО провела встречу с главой «Сургутнефтегаза»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела встречу с генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановы. На ней главы обсудили реализацию соглашения между компанией и правительством округа.
«На встрече с генеральным директором ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиром Богдановым обсудили реализацию соглашения между компанией „Сургутнефтегаз“ и Правительством автономного округа. <…> Договорились с Владимиром Леонидовичем и дальше работать командно», — написала Комарова в своем telegram-канале.
За пять лет «Сургутнефтегаз» инвестировал на содержание объектов культуры и спорта 22,2 миллиарда рублей. Помимо этого, компания финансирует капитальный ремонт инфраструктуры производственных объектов, ремонт дорог и развитие медицины.
«Сургутнефтегаз» примет участие в деловой программе Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.