23 января 2024

Губернатор ХМАО провела встречу с главой «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Глава ХМАО обсудила реализацию соглашения между «Сургутнефтегазом» и правительством округа Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела встречу с генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановы. На ней главы обсудили реализацию соглашения между компанией и правительством округа.

«На встрече с генеральным директором ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиром Богдановым обсудили реализацию соглашения между компанией „Сургутнефтегаз“ и Правительством автономного округа. <…> Договорились с Владимиром Леонидовичем и дальше работать командно», — написала Комарова в своем telegram-канале.

За пять лет «Сургутнефтегаз» инвестировал на содержание объектов культуры и спорта 22,2 миллиарда рублей. Помимо этого, компания финансирует капитальный ремонт инфраструктуры производственных объектов, ремонт дорог и развитие медицины.

«Сургутнефтегаз» примет участие в деловой программе Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела встречу с генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановы. На ней главы обсудили реализацию соглашения между компанией и правительством округа. «На встрече с генеральным директором ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиром Богдановым обсудили реализацию соглашения между компанией „Сургутнефтегаз“ и Правительством автономного округа. <…> Договорились с Владимиром Леонидовичем и дальше работать командно», — написала Комарова в своем telegram-канале. За пять лет «Сургутнефтегаз» инвестировал на содержание объектов культуры и спорта 22,2 миллиарда рублей. Помимо этого, компания финансирует капитальный ремонт инфраструктуры производственных объектов, ремонт дорог и развитие медицины. «Сургутнефтегаз» примет участие в деловой программе Международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспертные сессии пройдут в павильоне № 75.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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