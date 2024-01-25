Бастрыкин потребовал доклад об обеспечении жильем челябинского сироты

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по обращению сироты из Челябинской области. Молодому человеку около трех лет после решения суда не выдают жилье, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К Бастрыкину обратился 24-летний сирота из Челябинской области. Он состоит на учете нуждающихся в жилье. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в 2021 году, его права не реализованы. Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, молодой человек окончил вуз и был вынужден выехать из общежития. После этого он остался без постоянного места проживания. Заявитель обращался в компетентные структуры, но результатов это не принесло. Исполнение поручения Бастрыкина на контроле в центральном аппарате СКР.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по обращению сироты из Челябинской области. Молодому человеку около трех лет после решения суда не выдают жилье, сообщили в пресс-службе ведомства. «К Бастрыкину обратился 24-летний сирота из Челябинской области. Он состоит на учете нуждающихся в жилье. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в 2021 году, его права не реализованы. Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. Как пояснили в ведомстве, молодой человек окончил вуз и был вынужден выехать из общежития. После этого он остался без постоянного места проживания. Заявитель обращался в компетентные структуры, но результатов это не принесло. Исполнение поручения Бастрыкина на контроле в центральном аппарате СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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