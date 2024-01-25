В Свердловской области впервые за семь месяцев подешевели яйца

26 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Средняя цена за десяток — 123 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области впервые с июля 2023 года подешевели куриные яйца. Средняя цена за десяток составила 123,36 рубля. Данные появились на сайте Свердловскстата. Яйца подешевели на 0,95%. Кроме того, цена упала на картофель (-1,13%, до 26 рублей за кг), пшено (-1%, до 66 рублей) и куриное мясо (-0,94%, до 212 рублей), следует из данных Свердловскстата. Больше всего подорожали овощи. Огурцы — до 232 рублей за кг, репчатый лук — до 33 рублей, помидоры — до 42 рублей. Поднялась цена и на печенье — до 258 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. И пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.

В Свердловской области впервые с июля 2023 года подешевели куриные яйца. Средняя цена за десяток составила 123,36 рубля. Данные появились на сайте Свердловскстата. Яйца подешевели на 0,95%. Кроме того, цена упала на картофель (-1,13%, до 26 рублей за кг), пшено (-1%, до 66 рублей) и куриное мясо (-0,94%, до 212 рублей), следует из данных Свердловскстата. Больше всего подорожали овощи. Огурцы — до 232 рублей за кг, репчатый лук — до 33 рублей, помидоры — до 42 рублей. Поднялась цена и на печенье — до 258 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. И пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.