В Свердловской области впервые за семь месяцев подешевели яйца

В Свердловской области впервые с июля 2023 года подешевели куриные яйца. Средняя цена за десяток составила 123,36 рубля. Данные появились на сайте Свердловскстата.
Яйца подешевели на 0,95%. Кроме того, цена упала на картофель (-1,13%, до 26 рублей за кг), пшено (-1%, до 66 рублей) и куриное мясо (-0,94%, до 212 рублей), следует из данных Свердловскстата.
Больше всего подорожали овощи. Огурцы — до 232 рублей за кг, репчатый лук — до 33 рублей, помидоры — до 42 рублей. Поднялась цена и на печенье — до 258 рублей.
Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. И пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.
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