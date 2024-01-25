25 января 2024

Власти оставят продавцов одежды и икры в Перми без лотков

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , покупатель, продавец, вещевой рынок, рынок, уличная торговля
Чиновники отмечают, что торговля с лотков ведется незаконно Фото:

В Мотовилихинском районе Перми будут принудительно демонтированы лотки, с которых пермяки торгуют одеждой и икрой. Об этом говорится в распоряжении администрации района, которое размещено на сайте мэрии Перми. В документе указано, что соответствующее решение власти приняли, поскольку лотки были установлены самовольно.

«Отделу потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению объектов (на место временного хранения) с 26 января: лоток „Одежда“ (ул. Крупской, 39), лоток „Одежда, икра“ (ул. Крупской, 39А)», — указано в распоряжении администрации Мотовилихинского района города.

Ранее чиновники принудительно демонтировали в Мотовилихинском районе гараж, принадлежащий ветерану труда, инвалиду II группы. Впоследствии власти района признали, что гараж был демонтирован по ошибке и пообещали горожанину вернуть его.

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В Мотовилихинском районе Перми будут принудительно демонтированы лотки, с которых пермяки торгуют одеждой и икрой. Об этом говорится в распоряжении администрации района, которое размещено на сайте мэрии Перми. В документе указано, что соответствующее решение власти приняли, поскольку лотки были установлены самовольно. «Отделу потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению объектов (на место временного хранения) с 26 января: лоток „Одежда“ (ул. Крупской, 39), лоток „Одежда, икра“ (ул. Крупской, 39А)», — указано в распоряжении администрации Мотовилихинского района города. Ранее чиновники принудительно демонтировали в Мотовилихинском районе гараж, принадлежащий ветерану труда, инвалиду II группы. Впоследствии власти района признали, что гараж был демонтирован по ошибке и пообещали горожанину вернуть его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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