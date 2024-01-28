28 января 2024
27 января 2024

В Екатеринбурге во время пожара погиб пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Спасатели эвакуировали полсотни человек Фото:

В Екатеринбурге в доме по адресу Замятина,24 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара погиб пенсионер, а также были эвакуированы 56 человек. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.

«Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет», — сказал очевидец.

По словам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука, в локализации пожара было задействовано два водяных ствола. «Пожар локализован на площади десяти квадратных метров», — отметил он.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в доме по адресу Замятина,24 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара погиб пенсионер, а также были эвакуированы 56 человек. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет», — сказал очевидец. По словам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука, в локализации пожара было задействовано два водяных ствола. «Пожар локализован на площади десяти квадратных метров», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...