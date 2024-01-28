В Екатеринбурге во время пожара погиб пенсионер. Фото

29 января 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали полсотни человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в доме по адресу Замятина,24 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара погиб пенсионер, а также были эвакуированы 56 человек. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет», — сказал очевидец. По словам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука, в локализации пожара было задействовано два водяных ствола. «Пожар локализован на площади десяти квадратных метров», — отметил он. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости»

В Екатеринбурге в доме по адресу Замятина,24 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара погиб пенсионер, а также были эвакуированы 56 человек. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет», — сказал очевидец. По словам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука, в локализации пожара было задействовано два водяных ствола. «Пожар локализован на площади десяти квадратных метров», — отметил он.