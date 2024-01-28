Спасатели эвакуировали полсотни человек
В Екатеринбурге в доме по адресу Замятина,24 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара погиб пенсионер, а также были эвакуированы 56 человек. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.
«Пожарные спасли из дыма девять человек и эвакуировали еще 47. Хозяина горящей квартиры нашли мертвым. Ему было 76 лет», — сказал очевидец.
По словам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антона Зинчука, в локализации пожара было задействовано два водяных ствола. «Пожар локализован на площади десяти квадратных метров», — отметил он.
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