В Свердловской области поймали двух насильников

29 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Мужчин искали с 26 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки в Белоярском (Заречный, Свердловская область), задержали в Североуральске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области пока отказались от комментариев. Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По неофициальной версии, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона.

Двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки в Белоярском (Заречный, Свердловская область), задержали в Североуральске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области пока отказались от комментариев. Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По неофициальной версии, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона.