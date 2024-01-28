В Свердловской области поймали двух насильников

Мужчин искали с 26 января (архивное фото)
Двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки в Белоярском (Заречный, Свердловская область), задержали в Североуральске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области пока отказались от комментариев.
Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По неофициальной версии, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона.
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