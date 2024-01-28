28 января 2024

В Свердловской области поймали двух насильников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчин искали с 26 января (архивное фото) Фото:

Двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки в Белоярском (Заречный, Свердловская область), задержали в Североуральске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области пока отказались от комментариев.

Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По неофициальной версии, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона.

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Двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки в Белоярском (Заречный, Свердловская область), задержали в Североуральске. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Подозреваемых уже доставили в Заречный», — добавил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области пока отказались от комментариев. Силовики объявили мужчин в розыск 26 января. По неофициальной версии, они надругались над девушкой и украли у нее два телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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