28 января 2024
27 января 2024

Уклонистам от военной службы в ХМАО откажут в выдаче водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО, уклоняющиеся от службы в армии, получат водительские права только после посещения военкомата Фото:

Жители ХМАО, уклоняющиеся от военной службы, не смогут получить водительское удостоверение. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора окружного ГИБДД Евгений Никифоров.

«Сейчас создан единый реестр граждан, подлежащих воинскому учету. Если человек уклоняется от явки в военный комиссариат, то в реестре формируется решение о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки. Гражданам, занесенным в реестр, при обращении в госавтоинспекцию откажут в выдаче водительского удостоверения», — сообщил Никифоров во время радиопрограммы «На дороге безопасности» на радио «Югра».

Получить права на вождение автомобиля житель ХМАО сможет только после того, как уберут отметку в реестре. Для этого военнообязанному нужно будет явиться в военкомат.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО через суд лишила водительских прав 17 жителей Лангепаса. Граждане страдали от алкоголизма и наркомании.

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Жители ХМАО, уклоняющиеся от военной службы, не смогут получить водительское удостоверение. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора окружного ГИБДД Евгений Никифоров. «Сейчас создан единый реестр граждан, подлежащих воинскому учету. Если человек уклоняется от явки в военный комиссариат, то в реестре формируется решение о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки. Гражданам, занесенным в реестр, при обращении в госавтоинспекцию откажут в выдаче водительского удостоверения», — сообщил Никифоров во время радиопрограммы «На дороге безопасности» на радио «Югра». Получить права на вождение автомобиля житель ХМАО сможет только после того, как уберут отметку в реестре. Для этого военнообязанному нужно будет явиться в военкомат. Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО через суд лишила водительских прав 17 жителей Лангепаса. Граждане страдали от алкоголизма и наркомании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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