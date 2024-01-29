Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на трассе М-5 «Урал» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области нарушения ПДД на трассе М-5 «Урал» будут фиксировать беспилотники. О введении нового способа мониторинга 29 января URA.RU сообщил руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«В местах концентрации ДТП на М-5 „Урал“ контроль за соблюдением ПДД начинают вести беспилотные летательные аппараты. Тестовые испытания уже проведены на региональных дорогах, где показана высокая эффективность и точность получаемых данных», — сообщили URA.RU в управлении южноуральского Росавтодора.

Решение по использованию беспилотников на участках с высокой аварийностью приняли совместно с ГИБДД на основании анализа аварийности за прошлый год. Целью стало выявление водителей, выезжающих на встречные полосы там, где обгон запрещен. В последующем на трассе планируется установить аншлаги, указывающие на наличие беспилотников. Такие знаки появятся в местах, где дроны будут применять на постоянной основе. Информация уже размещена на экранах на федеральных трассах.

Как ранее сообщил глава управления, обгон и превышение скорости стали основными причинами гибели на федеральных трассах. За 2023 год из 80 погибших 52 человека скончались во встречных столкновениях. Места концентрации ДТП были вынесены на комиссию с Госавтоинспекцией. URA.RU сформировало карту наиболее опасных участков по данным Упрдора.

На информационных экранах трассы М-5 появились предупреждения о начале работы дронов фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

В последующем в местах, где дроны будут применять на постоянной основе, появятся предупреждающие аншлаги фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»