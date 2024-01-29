На трассу М-5 в Челябинской области выпустят беспилотники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на трассе М-5 «Урал» Фото:

В Челябинской области нарушения ПДД на трассе М-5 «Урал» будут фиксировать беспилотники. О введении нового способа мониторинга 29 января URA.RU сообщил руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«В местах концентрации ДТП на М-5 „Урал“ контроль за соблюдением ПДД начинают вести беспилотные летательные аппараты. Тестовые испытания уже проведены на региональных дорогах, где показана высокая эффективность и точность получаемых данных», — сообщили URA.RU в управлении южноуральского Росавтодора.

Решение по использованию беспилотников на участках с высокой аварийностью приняли совместно с ГИБДД на основании анализа аварийности за прошлый год. Целью стало выявление водителей, выезжающих на встречные полосы там, где обгон запрещен. В последующем на трассе планируется установить аншлаги, указывающие на наличие беспилотников. Такие знаки появятся в местах, где дроны будут применять на постоянной основе. Информация уже размещена на экранах на федеральных трассах.

Как ранее сообщил глава управления, обгон и превышение скорости стали основными причинами гибели на федеральных трассах. За 2023 год из 80 погибших 52 человека скончались во встречных столкновениях. Места концентрации ДТП были вынесены на комиссию с Госавтоинспекцией. URA.RU сформировало карту наиболее опасных участков по данным Упрдора.

На информационных экранах трассы М-5 появились предупреждения о начале работы дронов
На информационных экранах трассы М-5 появились предупреждения о начале работы дронов
В последующем в местах, где дроны будут применять на постоянной основе, появятся предупреждающие аншлаги
В последующем в местах, где дроны будут применять на постоянной основе, появятся предупреждающие аншлаги
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области нарушения ПДД на трассе М-5 «Урал» будут фиксировать беспилотники. О введении нового способа мониторинга 29 января URA.RU сообщил руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «В местах концентрации ДТП на М-5 „Урал“ контроль за соблюдением ПДД начинают вести беспилотные летательные аппараты. Тестовые испытания уже проведены на региональных дорогах, где показана высокая эффективность и точность получаемых данных», — сообщили URA.RU в управлении южноуральского Росавтодора. Решение по использованию беспилотников на участках с высокой аварийностью приняли совместно с ГИБДД на основании анализа аварийности за прошлый год. Целью стало выявление водителей, выезжающих на встречные полосы там, где обгон запрещен. В последующем на трассе планируется установить аншлаги, указывающие на наличие беспилотников. Такие знаки появятся в местах, где дроны будут применять на постоянной основе. Информация уже размещена на экранах на федеральных трассах. Как ранее сообщил глава управления, обгон и превышение скорости стали основными причинами гибели на федеральных трассах. За 2023 год из 80 погибших 52 человека скончались во встречных столкновениях. Места концентрации ДТП были вынесены на комиссию с Госавтоинспекцией. URA.RU сформировало карту наиболее опасных участков по данным Упрдора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...