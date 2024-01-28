28 января 2024

Что известно об аварии, в которой разбились свердловские хоккеисты

Юные свердловские хоккеисты попали в смертельное ДТП, возвращаясь с соревнований
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
Команда возвращалась из Челябинской области (архивное фото) Фото:
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В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

У Верх-Нейвинского (Свердловская область) в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль. Все, что известно о ДТП, — в сбойке URA.RU.

  • Авария произошла около девяти утра в четырех километрах от трассы Екатеринбург-Серов. Предварительно, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину.
  • В автобусе находилась детская хоккейная команда «Кедр», которая возвращалась с соревнований из Челябинской области. В салоне было 18 подростков в возрасте от 15 до 16 лет.
  • Прокуратура и СК организовали проверку по факту аварии. Всего в ДТП погибли четыре человека (трое — пассажиры легковушки).
  • Одним из погибших стал тренер Виталий Плешков. В начале января ему исполнилось 67 лет.
  • Двоих пострадавших увезли в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного — в медучреждение Екатеринбурга.
  • Точную причину аварии установят, изучив записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщил директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов. По его словам, автобус был исправен.
  • Очевидцы записали видео с места аварии. На кадрах видны последствия ДТП.

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У Верх-Нейвинского (Свердловская область) в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль. Все, что известно о ДТП, — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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