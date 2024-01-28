Что известно об аварии, в которой разбились свердловские хоккеисты

Юные свердловские хоккеисты попали в смертельное ДТП, возвращаясь с соревнований

Команда возвращалась из Челябинской области (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

У Верх-Нейвинского (Свердловская область) в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль. Все, что известно о ДТП, — в сбойке URA.RU.