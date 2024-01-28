Что известно об аварии, в которой разбились свердловские хоккеисты

Команда возвращалась из Челябинской области (архивное фото)
новость из сюжетаВ Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы
У Верх-Нейвинского (Свердловская область) в аварию попал автобус с хоккейной командой «Кедр». Среди погибших — тренер Виталий Плешков. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль. Все, что известно о ДТП, — в сбойке URA.RU.
- Авария произошла около девяти утра в четырех километрах от трассы Екатеринбург-Серов. Предварительно, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину.
- В автобусе находилась детская хоккейная команда «Кедр», которая возвращалась с соревнований из Челябинской области. В салоне было 18 подростков в возрасте от 15 до 16 лет.
- Прокуратура и СК организовали проверку по факту аварии. Всего в ДТП погибли четыре человека (трое — пассажиры легковушки).
- Одним из погибших стал тренер Виталий Плешков. В начале января ему исполнилось 67 лет.
- Двоих пострадавших увезли в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного — в медучреждение Екатеринбурга.
- Точную причину аварии установят, изучив записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщил директор транспортной компании, которая обслуживала автобус, Виталий Лобов. По его словам, автобус был исправен.
- Очевидцы записали видео с места аварии. На кадрах видны последствия ДТП.
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