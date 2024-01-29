Свердловская прокуратура подключилась к ДТП, где пострадали юные хоккеисты

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Городские зарисовки. Зима, автобус, общественный транспорт, маршрутка, паз
В автобусе были 18 хоккеистов и тренер (архивное фото) Фото:

Прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса, в котором были члены детском хоккейной команды. Они ехали из Челябинска в Новоуральске (Свердловская область), пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, на расстоянии четырех км от трассы Екатеринбург-Серов столкнулся легковой автомобиль с пассажирским автобусом, который ехал из Челябинска в Новоуральск», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. В автобусе было 18 подростков и тренер. Они возвращались с соревнований.

В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых скончались. Травмы получили тренер и двое детей. Их увезли в больницу. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения.

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Прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса, в котором были члены детском хоккейной команды. Они ехали из Челябинска в Новоуральске (Свердловская область), пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, на расстоянии четырех км от трассы Екатеринбург-Серов столкнулся легковой автомобиль с пассажирским автобусом, который ехал из Челябинска в Новоуральск», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. В автобусе было 18 подростков и тренер. Они возвращались с соревнований. В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых скончались. Травмы получили тренер и двое детей. Их увезли в больницу. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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