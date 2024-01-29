Свердловская прокуратура подключилась к ДТП, где пострадали юные хоккеисты

29 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

В автобусе были 18 хоккеистов и тренер (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса, в котором были члены детском хоккейной команды. Они ехали из Челябинска в Новоуральске (Свердловская область), пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, на расстоянии четырех км от трассы Екатеринбург-Серов столкнулся легковой автомобиль с пассажирским автобусом, который ехал из Челябинска в Новоуральск», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. В автобусе было 18 подростков и тренер. Они возвращались с соревнований. В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых скончались. Травмы получили тренер и двое детей. Их увезли в больницу. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения.

Прокуратура выясняет обстоятельства аварии с участием автобуса, в котором были члены детском хоккейной команды. Они ехали из Челябинска в Новоуральске (Свердловская область), пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, на расстоянии четырех км от трассы Екатеринбург-Серов столкнулся легковой автомобиль с пассажирским автобусом, который ехал из Челябинска в Новоуральск», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. В автобусе было 18 подростков и тренер. Они возвращались с соревнований. В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых скончались. Травмы получили тренер и двое детей. Их увезли в больницу. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения.