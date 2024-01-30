С жильцов дома в Екатеринбурге собрали полмиллиона на ремонт, которого не было. Фото

31 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Жильцы дома на Белинского не понимают, на что с них собрали деньги в управляющей компании Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на Белинского, 177а/3 пожаловались, что управляющая компания «Созвездие» осенью 2023 года собрала деньги на замену входных дверей, но работы до сих пор не проводились. В разговоре с URA.RU жильцы рассказали, что сроки по выполнению работ истекли 20 декабря 2023 года. «Деньги собирали в сентябре и октябре, судя по квитанциям, а дверей так и нет. Работы по замене обещали закончить в декабре 2023 года! Непонятно, на что деньги тогда собрали и где они», — пожаловалась жительница дома на Белинского. Собственники квартир недоумевают, на что с них два месяца собирали по 1055 рублей. С осени благоустройства в доме не проводилось. Также жильцы заявляют, что им не показывают сметы и план ремонтных работ для отчетности. То, что замена входной группы в количестве трех дверей должна была закончиться до 20 декабря прошлого года, следует и из протокола общего собрания собственников квартир (имеется в распоряжении редакции). Согласно документу, на эти цели у жильцов дома должны были собрать не более 415 140, 33 рублей. Также в протоколе указаны работы по благоустройству первого этажа, которые должны выполниться в срок до 15 февраля 2024 года. На эти работы, по информации из документа, у жильцов должны собрать общую сумму не более 554 179 рублей. «Принято решение по благоустройству первого этажа жилого дома. Демонтаж-монтаж одной из дверей входной группы, для расширения зоны ожидания. Данные работы планируем провести до 15 февраля 2024 года — в зависимости от сроков поставки материалов, погодных условий и сложности монтажа. Возможно, сроки будут изменены, но не критично. Вместе с этим планируется косметический ремонт холла первого этажа, шпаклевка трещин, покраска стен», — прокомментировал ситуацию агентству представитель УК «Созвездие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге жильцы дома на Белинского, 177а/3 пожаловались, что управляющая компания «Созвездие» осенью 2023 года собрала деньги на замену входных дверей, но работы до сих пор не проводились. В разговоре с URA.RU жильцы рассказали, что сроки по выполнению работ истекли 20 декабря 2023 года. «Деньги собирали в сентябре и октябре, судя по квитанциям, а дверей так и нет. Работы по замене обещали закончить в декабре 2023 года! Непонятно, на что деньги тогда собрали и где они», — пожаловалась жительница дома на Белинского. Собственники квартир недоумевают, на что с них два месяца собирали по 1055 рублей. С осени благоустройства в доме не проводилось. Также жильцы заявляют, что им не показывают сметы и план ремонтных работ для отчетности. То, что замена входной группы в количестве трех дверей должна была закончиться до 20 декабря прошлого года, следует и из протокола общего собрания собственников квартир (имеется в распоряжении редакции). Согласно документу, на эти цели у жильцов дома должны были собрать не более 415 140, 33 рублей. Также в протоколе указаны работы по благоустройству первого этажа, которые должны выполниться в срок до 15 февраля 2024 года. На эти работы, по информации из документа, у жильцов должны собрать общую сумму не более 554 179 рублей. «Принято решение по благоустройству первого этажа жилого дома. Демонтаж-монтаж одной из дверей входной группы, для расширения зоны ожидания. Данные работы планируем провести до 15 февраля 2024 года — в зависимости от сроков поставки материалов, погодных условий и сложности монтажа. Возможно, сроки будут изменены, но не критично. Вместе с этим планируется косметический ремонт холла первого этажа, шпаклевка трещин, покраска стен», — прокомментировал ситуацию агентству представитель УК «Созвездие».