Завершился суд по отмене сделки по покупке челябинского агрохолдинга москвичами

«МСК» прекратила суд с «Черкизово» по челябинскому агрохолдингу «Здоровая ферма»

30 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Судебный спор вокруг продажи «Здоровой фермы» завершился Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Арбитражном суде Москвы 30 января завершился спор из-за продажи агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области группе «Черкизово». По данным источника URA.RU, «Московская сетевая компания» (МСК), оспаривавшая сделку, отозвала иск. «Сделка по продаже „Здоровой фермы“ в пользу АПК „Михайловский“ истцом МСК больше не оспаривается. Иск отозван», — сообщил источник URA.RU. На сайте суда пока решение не опубликовано. В базе данных указано, что производство по делу прекращено. Такие решения принимаются, когда истец отзывает иск. Птицеводческую группу «Здоровой фермы» холдинг «Черкизово» приобрел 20 декабря 2022 года за четыре миллиарда рублей. Новым владельцем актива стал входящий в группу компаний агропромышленный комплекс «Михайловский». Руководитель московского холдинга Сергей Михайлов в ходе беседы с челябинским губернатором Алексеем Текслером объявил о планах направить на развитие производства 3,5 млрд рублей. Сделку по продаже «Здоровой фермы» группе «Черкизово» оспорила «Московская сетевая компания». Ответчиками выступили АПК «Михайловский», прежний владелец, банк «Траст», а также проводивший торги Московский аукционный дом. Суд 1 ноября 2023 года по иску «МСК» отменил сделку. Группа «Черкизово» и другие участники процесса подали апелляционные жалобы на это решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражном суде Москвы 30 января завершился спор из-за продажи агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области группе «Черкизово». По данным источника URA.RU, «Московская сетевая компания» (МСК), оспаривавшая сделку, отозвала иск. «Сделка по продаже „Здоровой фермы“ в пользу АПК „Михайловский“ истцом МСК больше не оспаривается. Иск отозван», — сообщил источник URA.RU. На сайте суда пока решение не опубликовано. В базе данных указано, что производство по делу прекращено. Такие решения принимаются, когда истец отзывает иск. Птицеводческую группу «Здоровой фермы» холдинг «Черкизово» приобрел 20 декабря 2022 года за четыре миллиарда рублей. Новым владельцем актива стал входящий в группу компаний агропромышленный комплекс «Михайловский». Руководитель московского холдинга Сергей Михайлов в ходе беседы с челябинским губернатором Алексеем Текслером объявил о планах направить на развитие производства 3,5 млрд рублей. Сделку по продаже «Здоровой фермы» группе «Черкизово» оспорила «Московская сетевая компания». Ответчиками выступили АПК «Михайловский», прежний владелец, банк «Траст», а также проводивший торги Московский аукционный дом. Суд 1 ноября 2023 года по иску «МСК» отменил сделку. Группа «Черкизово» и другие участники процесса подали апелляционные жалобы на это решение.