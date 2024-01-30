Сотни человек пришли проститься со свердловским тренером школы «Уралмаш». Фото, видео

31 января 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Похоронят тренера Александра Козлова на Северном кладбище в Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге началось прощание с основателем школы самбо «Уралмаш» Александром Козловым. Проститься с ним в спортивный клуб «Родина» пришли порядка 40 человек, передает корреспондент URA.RU с места событий. Здание «Родины» построил на свои деньги один из учеников легендарного тренера Николай Зуев. Утром 31 января к клубу пришли родные и друзья, коллеги и воспитанники Козлова с красными розами и гвоздиками. «Помню, Саныч семерых в ментовку привел. На него пацаны вечером в подворотне напали, ограбить хотели его, так он их всех повязал», — вспоминает один из его товарищей. Ученик Козлова Владимир Ванин признался URA.RU, что тренер был строгим и требовательным. «Помню, опоздал на тренировку, так он меня, не стесняясь выражений, отчитал. Я усвоил на всю жизнь. В последние годы мы виделись в спортклубе „Родина“ по пятницам. Я сюда своих детей привожу, Александр Александрович каждый раз при встрече обнимал и давал наставления. Очень будет не хватать его», — рассказал Ванин. Другой его ученик Роман Вахрамеев добавил, что тренер был примером для многих. «Он отец по жизни для большинства воспитанников. Более фанатичного человека, полностью отдавшего себя самбо, я не встречал», — отметил Вахрамеев. Александр Козлов родился 19 мая 1942 года в Свердловске. Он — заслуженный тренер СССР и заслуженный работник физической культуры РФ. Его школа «Уралмаш» считается легендарной в Екатеринбурге. Козлов воспитал более 250 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и дзюдо. Александру Козлову было 82 года. Он умер 29 января. Похоронят тренера на Северном кладбище. Людей на прощание с Сергеем Козловым приходит все больше и больше Фото: URA.RU Здание СК «Родина» построил ученик Сергея Козлова Фото: URA.RU На прощание пришли ученики, друзья, родственники Александра Козлова Фото: URA.RU На прощании — тот же церемониймейстер, что и на похоронах экс-главы свердловского ГУВД Владимира Воротникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге началось прощание с основателем школы самбо «Уралмаш» Александром Козловым. Проститься с ним в спортивный клуб «Родина» пришли порядка 40 человек, передает корреспондент URA.RU с места событий. Здание «Родины» построил на свои деньги один из учеников легендарного тренера Николай Зуев. Утром 31 января к клубу пришли родные и друзья, коллеги и воспитанники Козлова с красными розами и гвоздиками. «Помню, Саныч семерых в ментовку привел. На него пацаны вечером в подворотне напали, ограбить хотели его, так он их всех повязал», — вспоминает один из его товарищей. Ученик Козлова Владимир Ванин признался URA.RU, что тренер был строгим и требовательным. «Помню, опоздал на тренировку, так он меня, не стесняясь выражений, отчитал. Я усвоил на всю жизнь. В последние годы мы виделись в спортклубе „Родина“ по пятницам. Я сюда своих детей привожу, Александр Александрович каждый раз при встрече обнимал и давал наставления. Очень будет не хватать его», — рассказал Ванин. Другой его ученик Роман Вахрамеев добавил, что тренер был примером для многих. «Он отец по жизни для большинства воспитанников. Более фанатичного человека, полностью отдавшего себя самбо, я не встречал», — отметил Вахрамеев. Александр Козлов родился 19 мая 1942 года в Свердловске. Он — заслуженный тренер СССР и заслуженный работник физической культуры РФ. Его школа «Уралмаш» считается легендарной в Екатеринбурге. Козлов воспитал более 250 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и дзюдо. Александру Козлову было 82 года. Он умер 29 января. Похоронят тренера на Северном кладбище.