Сотрудники «Уралтрансмаша», работающего на гособоронзаказ, получают от 120 до 152 тысяч рублей. Об этом руководство рассказало министру обороны Сергею Шойгу во время инспекции на предприятии.
«На предприятии за прошлый год средняя зарплата 130 тысяч вышла, у производственных рабочих — 152. По заводу — 120 [тысяч рублей]», — доложило руководство министру.
Генералу представили одного из сотрудников, который является лауреатом государственной премии. «Он у нас лучший работник. Хорошо получает», — отметил начальник. В ответ Шойгу пожал рабочему руку и сказал «спасибо».
Министр обороны Шойгу прибыл в Екатеринбург вечером 29 января. Он посетил несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса. На «Уралтрансмаше» он раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления нового артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ».
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