В «Черкизово» подтвердили прекращение споров в суде по челябинскому агрохолдингу

31 января 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

«Черкизово» подтвердило завершение судебного спора вокруг «Здоровой фермы» Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU В группе компаний «Черкизово» URA.RU подтвердили окончание судебного спора с «Московской сетевой компанией» (МСК) из-за челябинского агрохолдинга «Здоровая ферма». Как сообщили в пресс-службе «Черкизово», производство по иску прекращено. «Компания подтверждает прекращение производства по иску, касающегося активов „Здоровой фермы“. Права группы „Черкизово“ ни них более не являются предметом спора», — заявили URA.RU в «Черкизово». В холдинге строят планы на будущее. За 2023 и весь 2024 год в бизнес будет инвестировано, как и объявлялось прошлой весной, 3,5 млрд рублей. Средства будут потрачены на расширение производства птицеперерабатывающего комплекса, усиление биобезопасности поголовья. Также финансы направят на строительство очистных сооружений. АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово», приобрел «Здоровую ферму» в декабре 2022 года. Итоги торгов оспорила «Московская сетевая компания», недовольная тем, что нее не допустили к участию в аукционе. Суда продолжались на протяжении всего 2023 года. Однако 30 января МСК отказалась от претензий.

В группе компаний «Черкизово» URA.RU подтвердили окончание судебного спора с «Московской сетевой компанией» (МСК) из-за челябинского агрохолдинга «Здоровая ферма». Как сообщили в пресс-службе «Черкизово», производство по иску прекращено. «Компания подтверждает прекращение производства по иску, касающегося активов „Здоровой фермы“. Права группы „Черкизово“ ни них более не являются предметом спора», — заявили URA.RU в «Черкизово». В холдинге строят планы на будущее. За 2023 и весь 2024 год в бизнес будет инвестировано, как и объявлялось прошлой весной, 3,5 млрд рублей. Средства будут потрачены на расширение производства птицеперерабатывающего комплекса, усиление биобезопасности поголовья. Также финансы направят на строительство очистных сооружений. АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово», приобрел «Здоровую ферму» в декабре 2022 года. Итоги торгов оспорила «Московская сетевая компания», недовольная тем, что нее не допустили к участию в аукционе. Суда продолжались на протяжении всего 2023 года. Однако 30 января МСК отказалась от претензий.