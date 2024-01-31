В «Черкизово» подтвердили прекращение споров в суде по челябинскому агрохолдингу

В группе компаний «Черкизово» URA.RU подтвердили окончание судебного спора с «Московской сетевой компанией» (МСК) из-за челябинского агрохолдинга «Здоровая ферма». Как сообщили в пресс-службе «Черкизово», производство по иску прекращено.
«Компания подтверждает прекращение производства по иску, касающегося активов „Здоровой фермы“. Права группы „Черкизово“ ни них более не являются предметом спора», — заявили URA.RU в «Черкизово».
В холдинге строят планы на будущее. За 2023 и весь 2024 год в бизнес будет инвестировано, как и объявлялось прошлой весной, 3,5 млрд рублей. Средства будут потрачены на расширение производства птицеперерабатывающего комплекса, усиление биобезопасности поголовья. Также финансы направят на строительство очистных сооружений.
АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово», приобрел «Здоровую ферму» в декабре 2022 года. Итоги торгов оспорила «Московская сетевая компания», недовольная тем, что нее не допустили к участию в аукционе. Суда продолжались на протяжении всего 2023 года. Однако 30 января МСК отказалась от претензий.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.