В Перми вынесли приговор посреднику, который передал многомиллионную взятку чиновнику

Экс-руководителю пермского «Горсвета» Дороднову вынесли приговор за взятку
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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, купюры, пять тысяч, конверт, деньги
Дороднову выписали штраф в 2,5 млн рублей Фото:

Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн рублей экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову.

«Бывшему руководителю пермского „Горсвета“ Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Свою вину Дороднов признал и сотрудничал со следствием после задержания сотрудниками УФСБ», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что государственный обвинитель Юрий Соболев просил назначить Дороднову 7,5 года в колонии. Также он требовал запретить экс-чиновнику работать на госслужбе в течение четырех лет и взыскать штраф в двукратном размере взятки.

Игоря Дороднова поймали летом 2023 года при посредничестве в передаче взятки, которую бизнесмен Павел Ковыев давал экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову. Угольков признал свою вину. Его отправили в СИЗО, но в декабре 2023 года отпустили. Место Уголькова предложили занять руководителю МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрию Сергееву.

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Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн рублей экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову. «Бывшему руководителю пермского „Горсвета“ Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Свою вину Дороднов признал и сотрудничал со следствием после задержания сотрудниками УФСБ», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что государственный обвинитель Юрий Соболев просил назначить Дороднову 7,5 года в колонии. Также он требовал запретить экс-чиновнику работать на госслужбе в течение четырех лет и взыскать штраф в двукратном размере взятки. Игоря Дороднова поймали летом 2023 года при посредничестве в передаче взятки, которую бизнесмен Павел Ковыев давал экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову. Угольков признал свою вину. Его отправили в СИЗО, но в декабре 2023 года отпустили. Место Уголькова предложили занять руководителю МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрию Сергееву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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