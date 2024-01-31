В Перми вынесли приговор посреднику, который передал многомиллионную взятку чиновнику

Экс-руководителю пермского «Горсвета» Дороднову вынесли приговор за взятку

Дороднову выписали штраф в 2,5 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн рублей экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову.

«Бывшему руководителю пермского „Горсвета“ Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев. Свою вину Дороднов признал и сотрудничал со следствием после задержания сотрудниками УФСБ», — пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что государственный обвинитель Юрий Соболев просил назначить Дороднову 7,5 года в колонии. Также он требовал запретить экс-чиновнику работать на госслужбе в течение четырех лет и взыскать штраф в двукратном размере взятки.

Игоря Дороднова поймали летом 2023 года при посредничестве в передаче взятки, которую бизнесмен Павел Ковыев давал экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову. Угольков признал свою вину. Его отправили в СИЗО, но в декабре 2023 года отпустили. Место Уголькова предложили занять руководителю МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрию Сергееву.