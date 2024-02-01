Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск. Инсайд

01 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Военный прокурор едет с ревизией Нижневартовск Фото: Александр Мамаев © URA.RU Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск (ХМАО). Владимир Дедков намерен лично проверить, как в городе проходит реабилитация раненых бойцов СВО и предоставляется поддержка их семьям, нет ли проблем с выплатами и компенсациями. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте. «В местном политбомонде страшная суета, соцблок мэрии, по всей вероятности, будет ночевать на работе. Кроме того, прокурор вряд ли проигнорирует самый проблемный вопрос повестки визита — взятки в военкомате. В коридорах власти уже пошли слухи, что визит тюменских гостей — это предвестник появления новых фигурантов в уголовном деле», — сообщает инсайдер. Приезд Дедкова подтвердили сразу несколько источников. По плану, он посетит больницу, где проходят лечения бойцы СВО и проведет встречи с семьями. В пресс-службу Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планируемой отставке военного комиссара Нижневартовска Марса Сафарова. Он покидает пост после коррупционного скандала в военно-врачебной комиссии.

Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск (ХМАО). Владимир Дедков намерен лично проверить, как в городе проходит реабилитация раненых бойцов СВО и предоставляется поддержка их семьям, нет ли проблем с выплатами и компенсациями. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте. «В местном политбомонде страшная суета, соцблок мэрии, по всей вероятности, будет ночевать на работе. Кроме того, прокурор вряд ли проигнорирует самый проблемный вопрос повестки визита — взятки в военкомате. В коридорах власти уже пошли слухи, что визит тюменских гостей — это предвестник появления новых фигурантов в уголовном деле», — сообщает инсайдер. Приезд Дедкова подтвердили сразу несколько источников. По плану, он посетит больницу, где проходят лечения бойцы СВО и проведет встречи с семьями. В пресс-службу Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планируемой отставке военного комиссара Нижневартовска Марса Сафарова. Он покидает пост после коррупционного скандала в военно-врачебной комиссии.