Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск (ХМАО). Владимир Дедков намерен лично проверить, как в городе проходит реабилитация раненых бойцов СВО и предоставляется поддержка их семьям, нет ли проблем с выплатами и компенсациями. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте.
«В местном политбомонде страшная суета, соцблок мэрии, по всей вероятности, будет ночевать на работе. Кроме того, прокурор вряд ли проигнорирует самый проблемный вопрос повестки визита — взятки в военкомате. В коридорах власти уже пошли слухи, что визит тюменских гостей — это предвестник появления новых фигурантов в уголовном деле», — сообщает инсайдер.
Приезд Дедкова подтвердили сразу несколько источников. По плану, он посетит больницу, где проходят лечения бойцы СВО и проведет встречи с семьями. В пресс-службу Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о планируемой отставке военного комиссара Нижневартовска Марса Сафарова. Он покидает пост после коррупционного скандала в военно-врачебной комиссии.
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