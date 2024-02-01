Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск. Инсайд

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Прогулка по городу. Екатеринбург, военная прокуратура, уаз, уазик, фургон
Военный прокурор едет с ревизией Нижневартовск Фото:

Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск (ХМАО). Владимир Дедков намерен лично проверить, как в городе проходит реабилитация раненых бойцов СВО и предоставляется поддержка их семьям, нет ли проблем с выплатами и компенсациями. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте.

«В местном политбомонде страшная суета, соцблок мэрии, по всей вероятности, будет ночевать на работе. Кроме того, прокурор вряд ли проигнорирует самый проблемный вопрос повестки визита — взятки в военкомате. В коридорах власти уже пошли слухи, что визит тюменских гостей — это предвестник появления новых фигурантов в уголовном деле», — сообщает инсайдер.

Приезд Дедкова подтвердили сразу несколько источников. По плану, он посетит больницу, где проходят лечения бойцы СВО и проведет встречи с семьями. В пресс-службу Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о планируемой отставке военного комиссара Нижневартовска Марса Сафарова. Он покидает пост после коррупционного скандала в военно-врачебной комиссии.

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Военный прокурор Тюменского гарнизона едет с ревизией в Нижневартовск (ХМАО). Владимир Дедков намерен лично проверить, как в городе проходит реабилитация раненых бойцов СВО и предоставляется поддержка их семьям, нет ли проблем с выплатами и компенсациями. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте. «В местном политбомонде страшная суета, соцблок мэрии, по всей вероятности, будет ночевать на работе. Кроме того, прокурор вряд ли проигнорирует самый проблемный вопрос повестки визита — взятки в военкомате. В коридорах власти уже пошли слухи, что визит тюменских гостей — это предвестник появления новых фигурантов в уголовном деле», — сообщает инсайдер. Приезд Дедкова подтвердили сразу несколько источников. По плану, он посетит больницу, где проходят лечения бойцы СВО и проведет встречи с семьями. В пресс-службу Министерства обороны РФ направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о планируемой отставке военного комиссара Нижневартовска Марса Сафарова. Он покидает пост после коррупционного скандала в военно-врачебной комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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