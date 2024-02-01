Стало известно о главной уязвимости НАТО

Business Insider: США показали нехватку собственного вооружения

02 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

США направляют Украине экспериментальные ЗРК из-за нехватки собственного вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ США и другим странам НАТО не хватает наземных систем противовоздушной обороны. В связи с этим Вашингтон вынужден направлять Киеву экспериментальные системы, такие как ЗРК FrankenSAM. Он представляет собой сплав из нескольких систем и назван в честь «Франкенштейна». Таким мнением поделился полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан. «Оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем для создания нового оружия. <…> Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны», — подчеркнул Марк Канциан. Его слова передает Business Insider. Неделей ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Киеву вооружение, отвечающее его потребностям. «НАТО — хлипкий фасад », — отмечал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор, передает Pravda.ru. В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что даже ту западную технику, которую Украине передают, Киев боится использовать, так как ее быстро уничтожают.

США и другим странам НАТО не хватает наземных систем противовоздушной обороны. В связи с этим Вашингтон вынужден направлять Киеву экспериментальные системы, такие как ЗРК FrankenSAM. Он представляет собой сплав из нескольких систем и назван в честь «Франкенштейна». Таким мнением поделился полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан. «Оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем для создания нового оружия. <…> Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны», — подчеркнул Марк Канциан. Его слова передает Business Insider. Неделей ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Киеву вооружение, отвечающее его потребностям. «НАТО — хлипкий фасад», — отмечал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор, передает Pravda.ru. В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что даже ту западную технику, которую Украине передают, Киев боится использовать, так как ее быстро уничтожают.