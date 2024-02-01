01 февраля 2024

Стало известно о главной уязвимости НАТО

Business Insider: США показали нехватку собственного вооружения
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, зрк, пво, с-500, зенитный комплекс,  stock
США направляют Украине экспериментальные ЗРК из-за нехватки собственного вооружения Фото:

США и другим странам НАТО не хватает наземных систем противовоздушной обороны. В связи с этим Вашингтон вынужден направлять Киеву экспериментальные системы, такие как ЗРК FrankenSAM. Он представляет собой сплав из нескольких систем и назван в честь «Франкенштейна». Таким мнением поделился полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан.

«Оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем для создания нового оружия. <…> Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны», — подчеркнул Марк Канциан. Его слова передает Business Insider.

Неделей ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Киеву вооружение, отвечающее его потребностям. «НАТО — хлипкий фасад», — отмечал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор, передает Pravda.ru. В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что даже ту западную технику, которую Украине передают, Киев боится использовать, так как ее быстро уничтожают.

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США и другим странам НАТО не хватает наземных систем противовоздушной обороны. В связи с этим Вашингтон вынужден направлять Киеву экспериментальные системы, такие как ЗРК FrankenSAM. Он представляет собой сплав из нескольких систем и назван в честь «Франкенштейна». Таким мнением поделился полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан. «Оружие производится США и Украиной путем объединения различных систем для создания нового оружия. <…> Тот факт, что эта стратегия реализуется, показывает, насколько сильно странам НАТО, включая США, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. У союзников Украины нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны», — подчеркнул Марк Канциан. Его слова передает Business Insider. Неделей ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования США не смогут поставлять Киеву вооружение, отвечающее его потребностям. «НАТО — хлипкий фасад», — отмечал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор, передает Pravda.ru. В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что даже ту западную технику, которую Украине передают, Киев боится использовать, так как ее быстро уничтожают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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