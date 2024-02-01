В Куединском округе смертность превысила рождаемость в 3,5 раза

02 февраля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В муниципалитете скончалось 39 человек Фото: Илья Московец © URA.RU В Куединском муниципальном округе Пермского края смертность превысила рождаемость в 3,5 раза. Статистическая информация за январь текущего года приводится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». По информации мэрии, за прошедший месяц в округе умерло 39 человек, тогда как родилось 11. В январе появились на свет 11 малышей (8 мальчиков, 3 девочки). Зарегистрировано 39 актовых записей о смерти (22 мужчины и 17 женщин), — сообщают власти Куединского округа. Уточняется, что первенцы появились на свет в трех семьях, еще в трех семьях в январе родился второй ребенок, третий и более — в пяти семьях. Ранее Пермьстат раскрыл средний возраст женщин в Пермском крае, которые впервые становятся мамами. По данным статведомства, первого ребенка жительницы региона рожают в возрасте 29 лет. Т

В Куединском муниципальном округе Пермского края смертность превысила рождаемость в 3,5 раза. Статистическая информация за январь текущего года приводится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». По информации мэрии, за прошедший месяц в округе умерло 39 человек, тогда как родилось 11. В январе появились на свет 11 малышей (8 мальчиков, 3 девочки). Зарегистрировано 39 актовых записей о смерти (22 мужчины и 17 женщин), — сообщают власти Куединского округа. Уточняется, что первенцы появились на свет в трех семьях, еще в трех семьях в январе родился второй ребенок, третий и более — в пяти семьях. Ранее Пермьстат раскрыл средний возраст женщин в Пермском крае, которые впервые становятся мамами. По данным статведомства, первого ребенка жительницы региона рожают в возрасте 29 лет. Т