В Куединском округе смертность превысила рождаемость в 3,5 раза

В Куединском муниципальном округе Пермского края смертность превысила рождаемость в 3,5 раза. Статистическая информация за январь текущего года приводится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». По информации мэрии, за прошедший месяц в округе умерло 39 человек, тогда как родилось 11.
В январе появились на свет 11 малышей (8 мальчиков, 3 девочки). Зарегистрировано 39 актовых записей о смерти (22 мужчины и 17 женщин), — сообщают власти Куединского округа. Уточняется, что первенцы появились на свет в трех семьях, еще в трех семьях в январе родился второй ребенок, третий и более — в пяти семьях.
Ранее Пермьстат раскрыл средний возраст женщин в Пермском крае, которые впервые становятся мамами. По данным статведомства, первого ребенка жительницы региона рожают в возрасте 29 лет. Т
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.