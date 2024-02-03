03 февраля 2024

В главном храме ЦВО под Екатеринбургом прошла первая литургия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковь, верующая, за упокой, религия, прихожанка, православие, свечи в храме
На первую службу пришло 50 человек: священнослужители, солдаты и гражданские (архивное фото) Фото:

В храме Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) прошла первая литургия с момента окончания строительства здания. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей… Пятьдесят человек приняли участие в таинстве святого причащения», — рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Минобороны РФ протоиерей Андрей Канев в telegram-канале епархии.

В сообщении уточнили, что предстоит еще много работы по благоустройству храма. Первый камень здания был заложен в августе 2021 года. В следующем году строительство храма шло с опережением графика, уже сейчас священнослужители приглашают прихожан и паломников на литургии.

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В храме Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) прошла первая литургия с момента окончания строительства здания. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей… Пятьдесят человек приняли участие в таинстве святого причащения», — рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Минобороны РФ протоиерей Андрей Канев в telegram-канале епархии. В сообщении уточнили, что предстоит еще много работы по благоустройству храма. Первый камень здания был заложен в августе 2021 года. В следующем году строительство храма шло с опережением графика, уже сейчас священнослужители приглашают прихожан и паломников на литургии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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