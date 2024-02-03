В главном храме ЦВО под Екатеринбургом прошла первая литургия. Фото

04 февраля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

На первую службу пришло 50 человек: священнослужители, солдаты и гражданские (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В храме Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) прошла первая литургия с момента окончания строительства здания. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей… Пятьдесят человек приняли участие в таинстве святого причащения», — рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Минобороны РФ протоиерей Андрей Канев в telegram-канале епархии. В сообщении уточнили, что предстоит еще много работы по благоустройству храма. Первый камень здания был заложен в августе 2021 года. В следующем году строительство храма шло с опережением графика, уже сейчас священнослужители приглашают прихожан и паломников на литургии. Фото: telegram-канал Екатеринбургской Епархии (https://t.me/eparhia96/29687) Фото: telegram-канал Екатеринбургской Епархии (https://t.me/eparhia96/29687) Фото: telegram-канал Екатеринбургской Епархии (https://t.me/eparhia96/29687)

В храме Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) прошла первая литургия с момента окончания строительства здания. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Было радостно видеть на первой службе военных священников, приехавших вместе с военнослужащими, прихожан разных храмов, местных жителей… Пятьдесят человек приняли участие в таинстве святого причащения», — рассказал настоятель храма, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО Минобороны РФ протоиерей Андрей Канев в telegram-канале епархии. В сообщении уточнили, что предстоит еще много работы по благоустройству храма. Первый камень здания был заложен в августе 2021 года. В следующем году строительство храма шло с опережением графика, уже сейчас священнослужители приглашают прихожан и паломников на литургии.