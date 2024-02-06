Свердловчанин убил товарища, ударив его 50 раз. Фото

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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
Мужчина пошел на убийство знакомого после ссоры Фото:

В Камышлове (Свердловская область) 27-летний мужчина, поругавшись с товарищем, убил его, нанеся ему 50 ударов ногами и руками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Инцидент произошел в одной из квартир на Строителей в Камышлове. Там обвиняемый распивал алкоголь в компании троих знакомых. Поругавшись с одним из них, он стал избивать его руками и ногами — в итоге он нанес ему более 50 ударов», — сказал Шульга.

После этого мужчины стали думать, как избавиться от трупа. «Кто-то предложил вывезти бездыханного потерпевшего в лес, кто-то — сжечь. Однако предлагать одно, а исполнять столь деликатную миссию — совершенно другое. В итоге никто из присутствовавших в квартире не стал этим заниматься», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По данным полковника, свердловчане решили устроить инсценировку нападения погибшего с ножом на обвиняемого. «Дескать мужчина, оборонявшись, забил до смерти товарища», — пояснил Горелых. Однако сыщики уголовного розыска быстро раскрыли план уральцев.

Мужчине предъявили обвинение за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

Следственные действия с осужденным
Следственные действия с осужденным
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Фото:
Нож, с которым якобы на осужденного набросился потерпевший
Нож, с которым якобы на осужденного набросился потерпевший
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В Камышлове (Свердловская область) 27-летний мужчина, поругавшись с товарищем, убил его, нанеся ему 50 ударов ногами и руками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Инцидент произошел в одной из квартир на Строителей в Камышлове. Там обвиняемый распивал алкоголь в компании троих знакомых. Поругавшись с одним из них, он стал избивать его руками и ногами — в итоге он нанес ему более 50 ударов», — сказал Шульга. После этого мужчины стали думать, как избавиться от трупа. «Кто-то предложил вывезти бездыханного потерпевшего в лес, кто-то — сжечь. Однако предлагать одно, а исполнять столь деликатную миссию — совершенно другое. В итоге никто из присутствовавших в квартире не стал этим заниматься», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным полковника, свердловчане решили устроить инсценировку нападения погибшего с ножом на обвиняемого. «Дескать мужчина, оборонявшись, забил до смерти товарища», — пояснил Горелых. Однако сыщики уголовного розыска быстро раскрыли план уральцев. Мужчине предъявили обвинение за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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