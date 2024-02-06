Свердловчанин убил товарища, ударив его 50 раз. Фото

06 февраля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мужчина пошел на убийство знакомого после ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) 27-летний мужчина, поругавшись с товарищем, убил его, нанеся ему 50 ударов ногами и руками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Инцидент произошел в одной из квартир на Строителей в Камышлове. Там обвиняемый распивал алкоголь в компании троих знакомых. Поругавшись с одним из них, он стал избивать его руками и ногами — в итоге он нанес ему более 50 ударов», — сказал Шульга. После этого мужчины стали думать, как избавиться от трупа. «Кто-то предложил вывезти бездыханного потерпевшего в лес, кто-то — сжечь. Однако предлагать одно, а исполнять столь деликатную миссию — совершенно другое. В итоге никто из присутствовавших в квартире не стал этим заниматься», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным полковника, свердловчане решили устроить инсценировку нападения погибшего с ножом на обвиняемого. «Дескать мужчина, оборонявшись, забил до смерти товарища», — пояснил Горелых. Однако сыщики уголовного розыска быстро раскрыли план уральцев. Мужчине предъявили обвинение за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Следственные действия с осужденным Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области Нож, с которым якобы на осужденного набросился потерпевший Фото: СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Камышлове (Свердловская область) 27-летний мужчина, поругавшись с товарищем, убил его, нанеся ему 50 ударов ногами и руками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Инцидент произошел в одной из квартир на Строителей в Камышлове. Там обвиняемый распивал алкоголь в компании троих знакомых. Поругавшись с одним из них, он стал избивать его руками и ногами — в итоге он нанес ему более 50 ударов», — сказал Шульга. После этого мужчины стали думать, как избавиться от трупа. «Кто-то предложил вывезти бездыханного потерпевшего в лес, кто-то — сжечь. Однако предлагать одно, а исполнять столь деликатную миссию — совершенно другое. В итоге никто из присутствовавших в квартире не стал этим заниматься», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным полковника, свердловчане решили устроить инсценировку нападения погибшего с ножом на обвиняемого. «Дескать мужчина, оборонявшись, забил до смерти товарища», — пояснил Горелых. Однако сыщики уголовного розыска быстро раскрыли план уральцев. Мужчине предъявили обвинение за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.